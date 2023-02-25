السبت 25 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تقدم 4 دبابات جديدة لأوكرانيا طراز «ليوبارد 2»

دبابة
دبابة

 أعلن رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، أن كندا تزود أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، والتي يقول إنها ستساعد البلاد على الفوز فى ساحة المعركة ضد روسيا.

 

ويقول ترودو إن كندا ستتبرع بأربع دبابات قتال رئيسية إضافية من طراز "ليوبارد 2" لدعم القوات المسلحة لأوكرانيا، مما يزيد مساهمة كندا العسكرية لأوكرانيا إلى ثمان دبابات في المجموع. كما تتبرع كندا أيضا بمركبة إنقاذ مصفحة وأكثر من 5000 طلقة ذخيرة.


والتزم ترودو بفرض مزيد من العقوبات على الأشخاص والشركات المتواطئة في حرب روسيا المستمرة مع أوكرانيا.


في الذكرى السنوية الأولى للغزو، هاجم ترودو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفه "بالجبان والضعيف"، وأكد أن كندا صديقة لأوكرانيا.

 

 

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