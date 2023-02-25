أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 25-2-2023

ننشر لكم أسعار الذهب اليوم في مصر، بالتزامن مع بداية الساعات الصباحية حرص الكثير من عشاق الذهب والتجار على معرفة أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 25-2-2023، حيث استقرت أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة المصرية، وسجّلت أسعار جرام الذهب أدنى مستوياته في مطلع العام الجاري.

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 25-2-2023

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير سعر الذهب اليوم في مصر السبت الموافق 25-2-2023، وسعر الجنيه الذهب، واسعار الذهب عالميا.



سعر الذهب اليوم في مصر



وجرى بيع سعر الذهب اليوم السبت في عيار 24 الأكثر نقاءً بمبلغ 1,926 جنيها، وهي أسعار البيع منذ يوم أمس الجمعة عقب خسارة الجرام في الأيام الماضية، فيما سجلت أسعار جرام الذهب اليوم السبت في عيار 21 الأكثر مبيعا بمبلغ 1,685 جنيها، ووصل سعر الذهب عيار 18 مبلغ حوالي 1,444 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وبيع الجنيه الذهب البوم السبت حوالي (8 جرامات عيار 21) بسعر قيمته 13,480 جنيها، والأوقية في العملة المحلية اليوم السبت بمبلغ 59,890 جنيها، وتك بيع كيلو الذهب بمبلغ 1,925,714 جنيها.



وانخفض سعر الذهب عالميا اليوم السبت إلى ما دون 1815 دولارًا للأوقية في اليوم السبت، ومن المقرر أن سيسجل انخفاضًا بنسبة حوالي 1.5% على مدار الأسبوع لأدنى مستوى له منذ عام إلى الآن، حيث أضافت البيانات الاقتصادية الأكثر سخونة ومن المتوقع إلى المخاوف من التضييق النقدي القوي.

التقارير الاقتصادية الأمريكية



وتسارعت أسعار النفقات للاستهلاك الشخصي الأساسية، في مقياس التضخم الاحتياطي الفيدرالي، وتحون فوق التوقعات وأكدت الخوف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من جميع المخاطر الصعودية للتضخم، كما تم الكشف عنها، كما ارتفع الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة وتكون بنسبة 1.8% عن الشهر السابق، كما قد أضاف هامشًا للبنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة إلى مستوى أكثر تقييدًا.



وقدمت جميع الإصدارات السابقة أيضًا دليلا إضافياً على أن يكون سوق العمل الأمريكي لا يزال سوقت ضيقا بشدة، وذلك مع انخفاض مطالبات البطالة الأولية بشكل يكون غير متوقع في منتصف شهر فبراير الحالي.