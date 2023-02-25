فريق على أبو جريشة يفوز على «بوبو» فى ثانى مباريات نصف النهائى بـ«كابيتانو مصر»

شهد برنامج كابيتانو مصر والمذاع عبر فضائية "ON E"، فوز فريق علي أبو جريشة، بقيادة كابتن محمد اليماني، على فريق بوبو بقيادة أحمد الكاس بهدف نظيف عن طريق محمد السيد، في ثاني مباريات نصف النهائى.

عن برنامج كابيتانو مصر

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن "كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرنامج ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.