فى نصف نهائى «كابيتانو مصر».. فريق «على أبو جريشة» يواجه «بوبو»

تشهد حلقة برنامج كابيتانو مصر والمذاع عبر فضائية "ONE" ثاني مباريات نصف النهائي، والتي تجمع بين فريقي على أبو جريشة بقيادة الكابتن محمد اليماني، ضد نظيره بوبو بقيادة الكابتن أحمد الكاس.

وكان النجم مؤمن زكريا قرر أن تكون مباريات نصف النهائى والنهائى من مباراتين ذهابًا وإيابًا، وذلك بهدف منح الموهوبين فرصة أخرى.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر في المحافظات المصرية، والذي يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم في الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.