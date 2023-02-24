السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مؤمن زكريا يشاهد ثانى مباريات نصف نهائى «كابيتانو مصر»

مومن زكريا
مومن زكريا

حرص مؤمن زكريا نجم الكرة المصرية، على حضور ثاني مباريات نصف النهائي، وذلك خلال  حلقة برنامج “كابيتانو مصر” والمذاع عبر فضائية on، وتجمع بين فريقي علي أبو جريشة بقيادة الكابتن محمد اليماني، ضد نظيره بوبو بقيادة الكابتن أحمد الكاس.

وكان النجم مؤمن زكريا قرر أن تكون مباريات نصف النهائي والنهائي من مباراتين ذهابًا وإيابًا، مؤكدًا أنه قرر ذلك لمنح الموهوبين فرصة أخرى.

 عن كابيتانو مصر

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر في المحافظات المصرية، والذي يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم في الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية تنفى وقوع زلزال فى مصر اليوم: «مش هنخبيه»

«السياحة» فى أسبوع| افتتاح مسار جديد بالدرب الأحمر.. وشرم الشيخ تستقبل ممثلي شركات السياحة الإيطالية

مؤمن زكريا يشاهد ثانى مباريات نصف نهائى «كابيتانو مصر»

محافظ الوادي الجديد يشهد مؤتمر «سيدات أعمال مصر 21»

البنتاجون: أوكرانيا وحدها صاحبة الحق فى قرار بدء التفاوض

البحوث الفلكية تحسم الجدل: زلزال مصر لا علاقة له بتركيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى