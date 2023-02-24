مؤمن زكريا يشاهد ثانى مباريات نصف نهائى «كابيتانو مصر»

حرص مؤمن زكريا نجم الكرة المصرية، على حضور ثاني مباريات نصف النهائي، وذلك خلال حلقة برنامج “كابيتانو مصر” والمذاع عبر فضائية on، وتجمع بين فريقي علي أبو جريشة بقيادة الكابتن محمد اليماني، ضد نظيره بوبو بقيادة الكابتن أحمد الكاس.

وكان النجم مؤمن زكريا قرر أن تكون مباريات نصف النهائي والنهائي من مباراتين ذهابًا وإيابًا، مؤكدًا أنه قرر ذلك لمنح الموهوبين فرصة أخرى.

عن كابيتانو مصر

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر في المحافظات المصرية، والذي يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم في الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.