«الأولمبية» تهنئ اتحاد السلة بتأهل منتخب الرجال لنهائيات كأس العالم

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة بعد تأهل منتخب الرجال لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها العام الجاري.



ونجح منتخب الرجال في الفوز على تونس اليوم بنتيجة 71-76 في المرحلة الأخيرة لتصفيات كأس العالم والمقامة في الإسكندرية حاليا.



وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين على المستوى والأداء المميز في التصفيات، مع خالص التمنيات بالتوفيق في باقي مباريات التصفيات بعد حسم التأهل لنهائيات كأس العالم وتحقيق أفضل النتائج في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها العام الجاري.



كما تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشريك الأساسي في دعم وتأهيل جميع أبطالنا في المنتخبات والفرق القومية، في ظل القيادة والرعاية الحكيمة من الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي منح الرياضة والرياضيين اهتماما ودعما غير مسبوق، كان له العديد من الآثار الإيجابية في تحقيق العديد من النتائج والإنجازات والنجاحات الرياضية في الفترة الحالية.