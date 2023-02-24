السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد صلاح حسني للاعبي فريقي «أبو جريشة» بـ«كابيتانو مصر»: أمامكم فرصة كبيرة

احمد صلاح حسني
احمد صلاح حسني

قال الفنان أحمد صلاح حسني: "إن كابتن محمد اليماني، هو من أفضل الفراودة في تاريخ مصر، ولم يسعفه حظه ليكمل ولكنه من اللاعيبة العالمية".

وأضاف خلال حلوله ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر"، والمذاع عبر فضائية ON، أن المواقف الصعبة التي وضع فيها “اليماني” ستفيد نجوم "كابيتانو مصر" كثيرًا “اليماني” كان من أذكى الفراودة في مصر، مؤكدًا أن معهم مجموعة من المدربين الهامين بمصر.

نصائحه للاعبين

ووجه نصائح للاعبي فريق "علي أبو جريشة"، الذي يتولى اليماني تدريبهم قائلًا: "ربنا يكرمكم انتوا واخدين فرصة حلوة جدًا عايزكم مركزين ومرتاحين ولازم تعرفوا إن الكرة أكتر حاجة بتحبها هي لعبة ومش عايزكم تحطوا نفسكم في ضغط". 

برنامج "كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد 2008، من أجل اختيار أفضل 11 لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التي تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبي فرق كرة القدم.

أحمد صلاح حسني كابيتانو مصر أبو جريشة فرصة الشركة المتحدة للخدمات

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