السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشهد مؤتمر «سيدات أعمال مصر 21»

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، المؤتمر السنوي الدولي الثامن لجمعية (سيدات أعمال مصر ٢١) الذي تستضيفه المحافظة برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي تحت عنوان "التنوع التجاري من أجل الاستدامة"، ويُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء في الفترة من ٢٣ وحتى ٢٧ فبراير الجاري. 

وذلك بمشاركة ١٥٠ سيدة أعمال مصرية وأجنبية، وبحضور الدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، واللواء حسام جعفر رئيس قطاع الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة، والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.
 
حيثُ ناقش المؤتمر العديد من المحاور التي تتصل بالاستثمار ومجالات تمكين المرأة، والتسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وجهودها لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال التعاون وعقد الشراكات مع الدول والجهات المختلفة.

واستعرض المحافظ، خلال كلمته، المقومات البيئية واللوجيستية والتنموية التي تمتلكها المحافظة، كما أكّد على تميز المحافظة في زراعة النباتات الطبية والعطرية لجدواها الطبية والاقتصادية العالية، فضلًا عن ريادتها في مجالات زراعة وصناعة التمور، وجهودها للتوسع في تربية دودة القز وإنتاج الحرير. وهي المجالات التي لاقت استحسان الوفود المُشاركة بالمؤتمر وجذبت اهتمامهم.

وتضمن المؤتمر عروضًا لنماذج السيدات الناجحة في مجال العمل الخاص، بالإضافة لعروض عدد من الهيئات الاقتصادية، واستعراض التجارب الرائدة في مجال علاج الأمراض الجلدية والصدفية بالأعشاب الطبيعية، والتي تمتاز المحافظة بزراعتها، كما شهد عرض فيلم تسجيلي عن المقومات السياحية بالمحافظة  وكلمة حول مستقبل الآثار بالوادي الجديد، وذلك في إطار ما يستهدفه المؤتمر من الترويج السياحي للمحافظة.

محافظ الوادي الجديد المؤتمر السنوي الدولي سيدات أعمال مصر ٢١ التنوع التجاري من أجل الاستدامة بمشاركة ١٥٠ سيدة أعمال مصرية وأجنبية قطاع الاستثمار الداخلي الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية

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