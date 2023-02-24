«التنسيقية» تشارك في فعاليات افتتاح معرض «ديارنا» للحرف اليدوية

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الجمعة، في افتتاح معرض وزارة التضامن الاجتماعي "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية.

وافتتحت المعرض الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والسفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وماركو اليو روتيني، رئيس قطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو، واليتشي جريتيني، مسئول التنمية المستدامة بقطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو، ودانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وسفيرة سويسرا بالقاهرة.

وتعقد هذه النسخة من معرض "ديارنا" بالشراكة مع بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والاتحاد الأوروبي في مصر وشركة الفطيم، ويقام المعرض بكايرو فيستفال سيتي مول بالقاهرة، ويستمر حتى 11 مارس المقبل، ويفتح أبوابه للجمهور يومياً من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء.

وتقام النسخة الحالية من معرض "ديارنا" للحرف اليدوية تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، وعلى مساحة أكثر من 2800 متر مربع، بمشاركة أكثر من 400 عارض يمثلون 20 محافظة للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة.

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من النائب أحمد فتحي، والنائبة إيمان الألفي، عضوا مجلس النواب، والنائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ، وكل من محمد اللافي، وحنان جوهر، وإسراء طلعت، وكريم الكناني، وجهاد سيف.