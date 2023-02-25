دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 25-2-2023

دعاء وأذكار الصباح و أدعية الفجر اليوم.. يحرص المسلمين مع أولى أيام شهر شعبان على الإكثار من قراءة وترديد الأدعية والتساؤل عن دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر السبت 25-2-2023 عبر جوجل، تقربا من الله عز وجل.

دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر السبت 25-2-2023

وتنشر "الدستور" في السطور القادمة دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر السبت الموافق يوم 25-2-2023.



دعاء الصباح اليوم

"سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ". [رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث،الصفحة أو الرقم: 2726، صحيح]

﻿

"اللَّهُمَّ إنِّي أصبحتُ أنِّي أُشهِدُك، وأُشهِدُ حَمَلةَ عَرشِكَ، ومَلائِكَتَك، وجميعَ خَلقِكَ: بأنَّك أنتَ اللهُ لا إلهَ إلَّا أنتَ، وَحْدَك لا شريكَ لكَ، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُكَ ورسولُكَ". [رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج سنن أبي داود، عن أنس بن مالك،الصفحة أو الرقم: 5078، حسن]

﻿

"اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا ورزقًا طيِّبًا وعملًا متقبَّلًا". [رواه الألباني، في صحيح ابن ماجه، عن أم سلمة أم المؤمنين،الصفحة أو الرقم: 762، صحيح]

"اللَّهمَّ عافِني في بَدَني، اللَّهمَّ عافِني في سَمْعي، اللَّهمَّ عافِني في بَصَري، لا إلهَ إلَّا أنتَ، اللَّهمَّ إنِّي أَعوذُ بكَ منَ الكُفرِ والفَقرِ، اللَّهمَّ إنِّي أَعوذُ بِكَ مِن عَذابِ القَبرِ، لا إلهَ إلَّا أنتَ". [رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة،الصفحة أو الرقم: 5090، إسناده حسن]

﻿

"أصبحنا على فِطْرَةِ الإسلامِ، وكَلِمَةِ الإِخْلاصِ، ودِينِ نبيِّنا محمدٍ، ومِلَّةِ أَبَيْنا إبراهيمَ حَنِيفًا مسلمًا وما كان مِنَ المُشْرِكِينَ". [رواه الألباني، في السلسلة الصحيحة، عن عبدالرحمن بن أبي أبزى،الصفحة أو الرقم: 2989، صحيح]

أدعية الفجر اليوم

"اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ خطوت إليه برجلي، ومددت إليه يدي أو تأمّلته ببصري، وأصغيت إليه بأُذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني ثمّ استرزقتك على عصياني فرزقتني، ثمّ استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليّ، وسألتك الزيادة فلم تحرمني ولا تزال عائداً عليّ بإحسانك يا أكرم الأكرمين".

﻿

﻿



"اللهمَّ اكفني ما أهمّني، وما لا أهتم له، اللهمَّ زودّني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهّني للخير أينما توجّهت، اللهمَّ يسّرني لليسرى، وجنّبني العسرى، اللهمَّ اجعل لي من كلّ ما أهمّني فرجاً ومخرجاً، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبّت رجاك في قلبي، واقطعه ممّن سِواك، حتى لا أرجو أحداً غيرك، يا أحد، مَن لا أحدٌ له انقطع الرجاء إلّا منك".

﻿

"اللهمَّ إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركةً تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتُصلح بها أمري، وتُغني بها فقري، وتُذهب بها شرّي، وتكشف بها همّي وغمّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها دَيني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي".