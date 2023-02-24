الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«هيبقي ضرب نار».. ياسمين عبد العزيز تنشر بوستر مسلسها الجديد برفقة العوضي

ياسمين والعوضي
ياسمين والعوضي

تخوض النجمة ياسمين عبد العزيز الماراثون الرمضاني القادم 2023، بمسلسل ضرب نار ويشاركها زوجها الفنان أحمد العوضي بطولة العمل.

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، البوستر الترويجي لمسلسلها الجديد «ضرب نار»، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات القصيرة والصور «إنستجرام»، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني 2023.

وتصدرت ياسمين والعوضى  البوستر الدعائي للمسلسل، وظهر الثنائي بملابس شعبية، إذ ظهرت ياسمين بـ«الملاية اللف»، بينما ارتدى «العوضي» جاكيت وكوفية، وكتبت ياسمين على البوستر: «ضرب نار وإن شاء الله هيبقي ضرب نار».

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين.

قصة مسلسل ضرب نار

وتجسد النجمة ياسمين عبدالعزيز دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابًا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي، حيث يترك الصعيد ويأتي إلى القاهرة وتنشأ بينهما قصة حب مشحونة بالعديد من المصاعب.

آخر أعمال ياسمين والعوضى

يذكر أن آخر أعمال الثنائي كان  مسلسل "اللي مالوش كبير" في 2021 وشارك في بطولته خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبدالغني، دنيا عبدالعزيز، محمود حافظ، هدى الإتربي، عايدة رياض، أحمد الرافعي، فتوح أحمد، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله محمود، صبا الرافعي، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواي وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

ياسمين عبد العزيز المارثون الرمضاني الفنان أحمد العوضي انستجرام الفيديوهات القصيرة الملاية اللف

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