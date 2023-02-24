الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دورى أبطال إفريقيا| كولر: جاهزون لمواجهة صن داونز

كولر
كولر

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق استعد بشكل جيد لمباراة صن داونز، التي تقام مساء غد على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد مساء اليوم: «أمامنا مباراة صعبة غدًا أمام فريق قوي وهو صن داونز الجنوب إفريقي، لدينا ميزة أن المباراة على ملعبنا ونسعى إلى تحقيق الفوز».

وردًّا على ما أثير عن نقص خبرات لاعبي صن داونز علق كولر قائلًا: «صن داونز خاض لقاءين في دوري المجموعات حتى الآن، ولديه خبرات كبيرة من خلال مشاركاته السابقة في دوري أبطال إفريقيا، والنادي يحافظ على القوام الأساسي للفريق منذ فترة».

وواصل حديثه: «عنصر الخبرة قد يكون فارقًا في أحداث المباريات، ولكنه لا يرجح كفة فريق دائمًا».

وفيما يتعلق بموقف المجموعة الثانية، قال كولر إن الأهلي ما زال أمامه خمس مباريات في دور المجموعات ونسعى للفوز بها.

واختتم المدير الفني حديثه قائلاً: «بالنسبة للأهلي هدفنا التركيز في مباراة الغد، وأن نحقق هدفنا من المباراة».

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