الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فرقة كفر الزيات تُحيي حفلًا غنائيًا على مسرح 23 يوليو بالمحلة

في ليلة فنية جديدة
في ليلة فنية جديدة مسرح 23 يوليو بالمحلة يستقبل فرقة كفر الز

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، تنظيم العروض الفنية والموسيقية بمحافظة الغربية خلال شهر فبرير الجاري.

واستقبل مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، اليوم الجمعة، حفلًا غنائيًا جديدًا شاركت فيه فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية.

وبدأت فعاليات الحفل الفني بعزف للنشيد الوطني، ليستهل نجوم فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الفنان طارق شعبان، فعاليات الحفل بعدد من الأغاني الوطنية التي تغنى بها كبار المطربين في مصر والوطن العربي، منها: “يا حبيبتي يا مصر، مصر التي في خاطري، صورة صورة”.

واستمتع الحضور بباقة منوعة من أغاني زمن الطرب الأصيل، من بينها:" سيرة الحب وألف ليلة وليلة، لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، العيون السود للفنانة الراحلة وردة الجزائرية، سواح وعلى حزب وداد قلبي، للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ".

في سياق آخر، يستعد مسرح 23 يوليو لاستقبال احتفالات الإدارة العامة لثقافة الغربية برئاسة الأديب جابر سركيس، خلال شهر رمضان المبارك، ضمن خطة احتفالات إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

وتبدأ الاحتفالات بالشهر الكريم، اعتبارًا من يوم 10 وحتى 16 رمضان، وذلك من خلال العديد من الفعاليات الثقافية والفنية تتضمن عروضا موسيقية، ومسرح للعرائس، وتكريم لعدد من الشخصيات الأدبية بمحافظة الغربية، بالإضافة لفقرات مخصصة لاكتشاف المواهب الصغيرة والشابة من أهالي المحافظة.

وأقيم مسرح 23 يوليو فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث وضع الصاغ أركان حرب صلاح سالم حجر الأساس لقاعة 23 يوليو ودار التحرير برئاسة البكباشى أركان حرب جمال عبد الناصر فى 27 يوليو 1955، والتى تقع فى أهم ميادين المحلة الكبرى، وكان منبرًا للتنوير والثقافة ونشر الوعى والفنون لأهالى المحلة وتوابعها، ومحافظة الغربية.

مسرح 23 يوليو فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية أغاني زمن الطرب الأصيل احتفالات الإدارة العامة لثقافة الغربية اكتشاف المواهب الصغيرة والشابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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