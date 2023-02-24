رانيا علوانى: لا خلافات مع «الخطيب» ولم أحصل على هدايا أثناء وجودى بالأهلى

قالت نجمة السباحة العالمية رانيا علواني، إنها أخلت مجلس الأهلي تحت السن في عمر 26 عامًا في عهد حسن حمدي.

وأضافت رانيا علواني خلال استضافتها مع إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض، المذاع عبر فضائية الحياة، أن حسن حمدي ديمقراطي جدًا وإداري من طراز فريد وكان يسمع الأصغر أولاً، كما أن الأهلي حقق بطولات كتير في عهد حسن حمدي خاصة الكرة.

وتابعت السباحة العالمية رانيا علواني: "لم أكن مجنبة طيلة 8 سنوات في مجلس الخطيب كما أنني جلست في اللجنة الأولمبية 12 عاماً، منهم 8 بالانتخاب".

وأشارت إلى أنها معتادة على الانتقادات، مؤكدة أنه لا توجد خلافات بينها وبين الخطيب، معقبة: "كنت أجلس بجوار العامري فاروق في مجلس الأهلي ولست محسوبة عليه".

كما أكدت رانيا علواني أنها لم تحصل على هدايا أثناء وجودها بالنادي الأهلي، معقبة: "هنأت بالفعل حازم إمام بفوز الزمالك بالدوري والأهلاوية زعلوا مني".

وأردفت: "حصل موقف بيني وبين عمرو فهمي لحضوري بدلاً منه أحد اجتماعات إفريقيا بتكليف من الخطيب".