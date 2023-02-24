الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رانيا علوانى: لا خلافات مع «الخطيب» ولم أحصل على هدايا أثناء وجودى بالأهلى

رانيا علواني
رانيا علواني

قالت نجمة السباحة العالمية رانيا علواني، إنها أخلت مجلس الأهلي تحت السن في عمر 26 عامًا في عهد حسن حمدي.

وأضافت رانيا علواني خلال استضافتها مع إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض، المذاع عبر فضائية الحياة، أن حسن حمدي ديمقراطي جدًا وإداري من طراز فريد وكان يسمع الأصغر أولاً، كما أن  الأهلي حقق بطولات كتير في عهد حسن حمدي خاصة الكرة.

وتابعت السباحة العالمية رانيا علواني: "لم أكن مجنبة طيلة 8 سنوات في مجلس الخطيب كما أنني جلست في اللجنة الأولمبية 12 عاماً، منهم 8 بالانتخاب".

وأشارت إلى أنها معتادة على الانتقادات، مؤكدة أنه لا توجد خلافات بينها  وبين الخطيب، معقبة: "كنت أجلس بجوار العامري فاروق في مجلس الأهلي ولست محسوبة عليه".

كما أكدت رانيا علواني أنها لم تحصل على هدايا أثناء وجودها بالنادي الأهلي، معقبة: "هنأت بالفعل حازم إمام بفوز الزمالك بالدوري والأهلاوية زعلوا مني".

وأردفت: "حصل موقف  بيني وبين عمرو فهمي لحضوري بدلاً منه أحد اجتماعات إفريقيا بتكليف من الخطيب".

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية تنفى وقوع زلزال فى مصر اليوم: «مش هنخبيه»

مسلسل «بالطو» حكايات حقيقية أم خيال طبيب أديب؟.. المؤلف أحمد عاطف يجيب

وفاة 3 أشخاص فى تسريب للغاز داخل شقة بطنطا

الإمارات تدرج 3 أفراد على قائمة الكيانات الإرهابية

اجتماعات وقرارات.. حصاد فعاليات «التضامن» خلال الأسبوع

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول القطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا في أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى