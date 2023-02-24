الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة: شولتز وماكرون أبلغا زيلينسكي بضرورة الأخذ بعين الاعتبار مفاوضات السلام

روسيا واوكرانيا
روسيا واوكرانيا

أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الجمعة، أن المستشار الألماني اولاف شولتس والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أبلغا الرئيس الاوكراني فولديمير زيلينسكي بضرورة الأخذ بعين الاعتبار مفاوضات السلام. 

ونقلا عن مصادر مطلعة للصحيفة الامريكية، أن إقامة الناتو علاقات قوية مع أوكرانيا سيشجعها على الدخول بمفاوضات سلام. 

مجلس الأمن الروسي 
 

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، الجمعة، إن موسكو ستنتصر في أوكرانيا مؤكدًا مع مرور عام على بدء الغزو الروسي أن بلاده على استعداد للمضي حتى حدود بولندا.

وكتب المسئول الثاني في مجلس الأمن الروسي على تطبيق تيليجرام "سنحقق النصر، نريد جميعًا أن يحصل هذا بأسرع ما يمكن، وسيأتي هذا اليوم، وأكد أنه يجب "دفع حدود التهديدات لبلادنا إلى أبعد ما يمكن، حتى لو كان ذلك حدود بولندا" المجاورة لأوكرانيا.
وفي رسالته الجمعة، اتهم الحكومة الأوكرانية، مجددًا بأنها من "النازيين الجدد" ترتكب إبادة بحق الناطقين بالروسية في أوكرانيا، وهي من التهم غير المبررة التي استخدمها الكرملين ذريعة لتبرير الغزو.
وتحدث مدفيديف عن مفاوضات ستجري بعد انتصار روسيا، من غير أن يتضح إن كانت تصريحاته تعكس موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ورأى  "مدفيديف"، أن هذه المفاوضات ستكون صعبة ومتوترة والقرارات من جانب أوكرانيا سوف تتخذ عبر البحار، من قبل الذين يسلمون أسلحة إلى كييف ويرسلون لها المال لتعويم الاقتصاد الأوكراني أو ما تبقى منه".

وفي وقت سابق، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، عن أن الوقت لم يحن حتى الآن لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا.

وأشار شولتس خلال لقاء مع تليفزيون ZDF إلى أن اللحظة التي تفتح آفاق السلام لم تأت بعد، مؤكدًا أنه سيتحدث مرارًا وتكرارًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإقناعه بأن كل شيء ليس كما يراه.

​روسيا أوكرانيا شولتس ماكرون زيلينسكي

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