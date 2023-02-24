«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول القطن

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر فبراير.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

- حرث الأرض حرثا عميقا مرتين متعامدتين وتركها فترة لا تقل عن 15 يوما للتشميس بين الحرثة والأخرى لتحرير العناصر الغذائية المثبتة في التربة لتكون ميسرة لامتصاص النبات لها.

- إذا كانت الأرض مكان أرز تعطى حرثة ثالثة متعامدة على اتجاه التخطيط

- تزحف الأرض جيدا لتنعيمها وتسويتها

- إضافة سماد السوبر فوسفات بالمعدلات الموصي بها بعد التزحيف وقبل التخطيط

- ينصح بالتبكير في الزراعة على أن تكون في النصف الأول من مارس في الوجه القبلي والنصف الثاني من مارس في الوجه البحري.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر ومراعاتها، خلال شهر فبراير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

• في الأراضي القديمة

العروة المبكرة (زراعات أغسطس)

استمرار فطام المساحات المقرر حصادها في هذا الشهر لمده 20-25 يوم حسب نوع التربة.

عند الحصاد يتم التقليع اليدوي أو بالجرار وتنظيف الجذور من الطين العالق والعرش والأجزاء الخضراء – ثم تكوم ليتم شحنها للشركة وإذا تأخر التوريد تغطى بالعرش لحين توريدها.

ضرورة التخلص من الأوراق المصابة بالسركسبورا بالحرق خارج الحقل أو تغذيه المواشي عليها أو عمل سيلاج اخضر منها وعدم حرثها أو تركها بالأرض حتى لا تكون مصدر مستمر للعدوى بالمرض.

العروة المتوسطة (زراعات سبتمبر)

مداومة الانتظام في الري على الحامي والصرف السريع حتى لاتحدت أعفان بالجذور.

التخلص من الاوراق المصابة بالسركسبورا وذبابة البنجر وحرقها خارج الحقل 0

متابعه الإصابات الحشرية والمرضية.

العروة المتأخرة (زراعات أكتوبر ونوفمبر)

الانتظام في عمليه الري وان يكون على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات حتى لا تصاب الجذور بالعفن.