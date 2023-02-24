العراق يؤكد أهمية إنجاح مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي واستثماره لتعزيز العلاقات

شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، على أهمية إنجاح مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي واستثماره لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين البرلمانات المشاركة.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية واع، أن المندلاوي استقبل رئيس الوفد البحريني عبد النبي سلمان والوفد المرافق له من أعضاء مجلس النواب والشورى، مضيفاً أن النائب الأول رحب برئيس الوفد البحريني الذي سيشارك في أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي يستضيفه العراق من الفترة من 23 إلى 26 من الشهر الجاري".

وأكد المندلاوي بحسب البيان، على "أهمية إنجاح المؤتمر واستثماره لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين البرلمانات المشاركة، فضلاً عن تنسيق المواقف في الملفات والقضايا التي تخدم الشعوب العربية".

وكان قد استقبل رئيس مجلس النواب العراقي ورئيس البرلمان العربي محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، عدداً من نظرائه العرب المشاركين في مؤتمر اتحاد البرلمان العربي، وذلك استعداداً لمؤتمر اتحاد البرلمان العربي بدورته الرابعة والثلاثين المنعقد في بغداد خلال اليومين المقبلين.