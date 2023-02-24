وزارة الشباب: وصول وفد النشء المُشارك في البرلمان العربي للطفولة بالإمارات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشىء، وبالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الجمعة، عن وصول وفد من النشء المصري إلى مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في فعاليات البرلمان العربي للطفولة.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان لها، أن الوفد يتضمن النشء التابعين للشعب التخصصية فى مجالات مختلفة منها “العلمي، التكنولوجي، الثقافي، وغيرها من المجالات”، من المرحلة العمرية من 12 إلى 16 سنة.

ويضم الوفد كل من "ساجد محمد عبدالفتاح صالح التابع لشعبة المنتدى الثقافى بمحافظة القاهرة، شكران حسين فاروق طه التابعة لشعبة المنتدى الثقافى بمحافظة الجيزة ، و سما وائل سعد عبد الرسول التابعة لنادى المبتكرين علمياً بمحافظة الإسكندرية ".

وشملت فعاليات اليوم الأول جلسة تعارف بين الأعضاء الجدد من النشء في برلمان الطفل العربي من الدول المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم جلسة حوارية حول موضوعات البرلمان، والتي تُعد بمثابة تحضير لمحاكاة لبرلمان الطفل العربي .

جدير بالذكر أن العضوية فى البرلمان العربي للطفولة تستمر لمدة عامين.