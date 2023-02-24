احتفالًا بـ«يوم الشهيد».. المعاهد الأزهرية توجه بتكريم أبناء وأسر الشهداء

وجه الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، المناطق الأزهرية في مختلف محافظات الجمهورية بجميع إدارتها التعليمية؛ بتنظيم احتفال "يوم الشهيد" يوم الخميس الموافق 9 مارس، بجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية.

وأشار “عبد الغني” إلى أن فعاليات “يوم الشهيد” تأتي ضمن فعاليات المشروع التربوي "أنا الراقي بأخلاقي"، مع التأكيد على قيمة الصدق وحب الوطن؛ مؤكدا أن الشهيد ما ارتقى إلا بصدقه وبذلِ أغلى ما يملك في سبيل ربه ووطنه، فنال بصدقه درجة الشهادة.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة الاستعانة بالصورة المرئية والفيديوهات، والحديث مع الطلاب بلغة تناسب مختلف المراحل العمرية، وإبراز أهمية دور الشهداء في الدفاع عن وطننا الغالي مِصر، موجها رؤساء الإدارات المركزية بضرورة تكريم أبناء وأسر الشهداء في كل منطقة، وتذليل كل الصعوبات التعليمية التي تواجههم.

جديرٌ بالذكر أن يوم 9 مارس هو اليوم الذي انتقل فيه اللواء أركان حرب عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية إلى بارئه (رحمه الله).