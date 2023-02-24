خبير نفسى: الوباء والحرب سبب إصابة المصريين بالأمراض النفسية

قال الدكتور محمد جمال، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن 25% من المصريين مصابون بأمراض نفسية، وفقًا لمسح عن الصحة النفسية للمصريين، أجري عام 2017 وتم نشر نتائجه خلال عام 2019، بعد تحليل البيانات المتعلقة بالمسح.

وأضاف جمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد إجراء الدراسة، ظهر وباء كورونا في نهاية عام 2019، وهو ما أضر بالصحة النفسية للمصريين، وتسبب في حالات هلع، ثم في نهاية عام 2022 عان المصريون من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الصحة النفسية.

وأردف: "أصبح يعاني كثيرون من توتر وقلق ويراودهم أفكار سلبية، قدرتهم على تحمل الضغوط أصبحت ضعيفة"، مردفا: "لو أجريت دراسة عن الصحة النفسية للمصريين الآن، لوجد أن نسبة المصابين بأمراض نفسية ارتفعت لـ60%".