الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير نفسى: الوباء والحرب سبب إصابة المصريين بالأمراض النفسية

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج

قال الدكتور محمد جمال، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن 25% من المصريين مصابون بأمراض نفسية، وفقًا لمسح عن الصحة النفسية للمصريين، أجري عام 2017 وتم نشر نتائجه خلال عام 2019، بعد تحليل البيانات المتعلقة بالمسح.

وأضاف جمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد إجراء الدراسة، ظهر وباء كورونا في نهاية عام 2019، وهو ما أضر بالصحة النفسية للمصريين، وتسبب في حالات هلع، ثم في نهاية عام 2022 عان المصريون من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الصحة النفسية.

وأردف: "أصبح يعاني كثيرون من توتر وقلق ويراودهم أفكار سلبية، قدرتهم على تحمل الضغوط أصبحت ضعيفة"، مردفا: "لو أجريت دراسة عن الصحة النفسية للمصريين الآن، لوجد أن نسبة المصابين بأمراض نفسية ارتفعت لـ60%".

 

الصحة النفسية الأمراض النفسية بكري الحرب الروسية كورونا

مواد متعلقة

«السجينى» يكشف أسباب تأخر قانون التصالح فى مخالفات البناء

إطلاق القمر «حورس 1»: سيمكن مصر من رصد الكوارث الطبيعية ومصادر المياه

كواليس إدراج باراجواى تنظيم الإخوان على قوائم الجماعات الإرهابية

الرئيس السيسى يوجه بالانتهاء من أعمال محاور الجيزة آخر 2023

المجمعات الاستهلاكية: لدينا مخزون من الفراخ المجمدة يكفى لبعد رمضان

عبدالمنعم السيد: استيراد الدواجن يؤكد امتلاك الدولة لسيولة دولارية

أسامة الأزهرى يطالب بنشر كتاب مناجزة الإلحاد فى الأزهر

أحمد كريمة: المصريون علموا العالم التوحيد والفراعنة ليسوا مشركين (فيديو)

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر 2023

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق شعارًا جديدًا لها

الاثنين.. ماكرون يعرض فى خطاب استراتيجيته بشأن إفريقيا

الباز عن توجيه مساعدات إغاثية لسوريا وتركيا: مصر بلد قادرة رغم المشكلات

مجموعة الأهلى.. الهلال السودانى يخطف فوزًا ثمينًا من القطن الكاميرونى فى دورى الأبطال

وزيرة البيئة: إعادة تدوير المخلفات أصبح مصدر رزق للعديد من الشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى