الرئيس الأوكرانى: نريد تحقيق تقارب مع إفريقيا وأمريكا اللاتينية لاحتواء النفوذ الروسى

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي: "أقوياء نحن مستعدون لكل شيء، سننتصر على الجميع، لأننا أوكرانيا التي فاجأت وألهمت ووحدت العالم".

وأضاف زيلينسكي، خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، والمذاع عبر فضائية extra news بمناسبة مرور عام على بدء الحرب الروسية الأوكرانية: "أريد أن أخاطب أولئك الذين ما زالوا ينتظرون، أوكرانيا لم تتخل عنكم ولم تنسكم، بطريقة أو بأخرى سوف نحرر كل أراضينا".

وتابع الرئيس الأوكراني: "سنفعل كل شيء من أجل عودة أوكرانيا.. ولجميع الذين أُجبروا الآن على البقاء في الخارج سنقاتل ونعيد كل واحد من جنودنا الأسرى".

كما أكد الرئيس الأوكراني أن جيش بلاده لم يهزم في الحرب الدائرة مع القوات الروسية، لافتاً إلى أن كييف ستحقق النصر في حربها هذا العام وأنها ترغب في التقارب مع إفريقيا وأمريكا اللاتينية، معقباً: "نحن متأكدون من تحقيق النصر هذا العام ولدينا كل ما يلزم لذلك".

وتابع: “نريد تحقيق تقارب مع إفريقيا وأمريكا اللاتينية لاحتواء النفوذ الروسي، ونرغب بمشاركة الصين والهند ودول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها في مؤتمر للسلام”.

وأشار إلى أن العمل مع الصين ضروري لحل النزاع مع روسيا، وبدأت بكين تتحدث عن أوكرانيا وهذا أمر جيد ولكن المهم ما الذي سيلي ذلك وإلى أين سيؤدي.