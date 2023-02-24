الرئيس السيسى يوجه بالانتهاء من أعمال محاور الجيزة آخر 2023

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنهاء العمل في محاور الجيزة قبل نهاية العام الجاري.

وقال الرئيس السيسي، إن الدولة أوجدت شبكة طرق جديدة تحل الأزمة المرورية في منطقة الجيزة بالكامل؛ حيث كتلة سكانية ضخمة في المنيل والزمالك والمهندسين، مشيرًا إلى حجم المعاناة خلال السنوات الماضية من نقص المحاور.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه مع القائمين على مشروعات المحاور والطرق بالجيزة، أن إضافة 200 كيلومتر يقلل كثافة الحركة على المحاور السابقة، ويقل التلوث واستهلاك الوقود.

وأوضح أن تكلفة المحاور كبيرة جدًا، لأننا لم نعمل في أرض فضاء وإنما كانت مشغولة بزراعة أو مبان وتم تعويض كليهما.

وأكد الرئيس السيسي انتهاء العمل في محاور الجيزة آخر السنة.

من جهته، قال المشرف على إنشاءات المحاور بالجيزة، إنه شارك في أعمال الشبكة الوطنية للطرق 70 شركة وطنية بأكثر من 70 ألف عامل، وتم استخدام الآلات الحديثة لتقليل التكلفة المالية.

وتشمل المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة، تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية القائمة، وإنشاء محاور مرورية جديدة، بإجمالي أطوال ١٧٧ كم، بما يسهم في تحرير الحركة وضمان السيولة المرورية، وتقليل التلوث البيئي واستهلاك الوقود والانبعاثات الحرارية، وذلك بالنظر إلى احتياجات التنمية السياحية الحالية والمستقبلية في محافظة الجيزة، التي تتميز بالمناطق الأثرية السياحية الفريدة، على مستوى العالم.