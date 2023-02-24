زيلينسكى: روسيا عرضت أوروبا للخطر وهاجمت مناطق نووية فى أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن هناك احتمالية وقوع حلول توفيقية وتفاوض مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي، خلال مؤتمر عبر فضائية اكسترا نيوز، قائلًا: "نحن لا نريد أن يكون لدينا أي علاقات تجارية مع روسيا بل كانت هناك عقوبات".

وتابع الرئيس الأوكراني: "لا يمكننا أن نتركهم يفعلون ما يريدون، فإن شخصًا واحدًا يقرر في روسيا، لاحظوا ما يفعلونه في أوكرانيا نحن القتل و التعذيب".

كما أكد أن روسيا عرضت أوروبا والعالم بالكامل إلى خطر، وهاجمت مناطق نووية في أوكرانيا.