الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكراني: سننتصر في الحرب إذا أوفى الغرب بوعوده

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة: “سننتصر في الحرب إذا أوفى الغرب بوعوده، وسنهزم الجميع”، جاء ذلك في ظل الذكرى الأولى للحرب الروسية - الأوكرانية، متعهدا النصر لبلاده مع احتدام المعارك في الشرق مع عدم ظهور نهاية في الأفق للصراع. 

وفي احتفال مهيب في ميدان سانت صوفيا في كييف، وفق صحيفة نيويورك بوست، قام زيلينسكي بتوزيع ميداليات للجنود وعائلات القتلى وحبس الدموع عندما عزفت فرقة عسكرية النشيد الوطني تحت علم أوكرانيا الوطني باللونين الأصفر والأزرق .

وقال في خطابه مع مرور عام على الحرب: "لقد أصبحنا عائلة واحدة، لم يعد هناك غرباء بيننا، الأوكرانيون اليوم جميعهم زملاء، وأضاف زيلينسكي في خطاب مصور بعنوان "عام المناعة" أن الأوكرانيين قدموا المأوى لأوكرانيين، وفتحوا منازلهم وقلوبهم لأولئك الذين أجبروا على الفرار من الحرب.

وبحسب الصحيفة، فقد جلس الرئيس البالغ من العمر 45 عامًا على مكتبه وتذكر الأوكرانيين قبل عام في بيان موجز، بينما تدفقت القوات الروسية على الدولة المجاورة على أمل التخلص منها في غضون ثلاثة أيام.

txt

زيلينسكي: أوكرانيا ستحقق الانتصار لأن الحقيقة إلى جانبها

 

وتابع: "منذ عام في مثل هذا اليوم، من هذا المكان نفسه حوالي الساعة السابعة صباحًا  خاطبتكم ببيان موجز، استمر 67 ثانية فقط : نحن أقوياء نحن جاهزون لأي شيء، سوف نهزم الجميع، هكذا بدأت في 24 فبراير 2022. أطول يوم في حياتنا. أصعب يوم في تاريخنا الحديث. استيقظنا مبكرا ولم ننم منذ ذلك الحين".

ووصف زيلينسكي ذلك اليوم قبل عام بالضبط بأنه "أطول يوم في حياتنا، وأصعب يوم في تاريخنا الحديث، استيقظنا مبكرا ولم نغفو منذ ذلك الحين، حسبما أفادت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها صادر اليوم الجمعة، في الذكرى الأولى من العام على الحرب. 

زيلينسكي الحرب الغرب وعوده أوكرانيا روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

روسيا فى مجلس الأمن: المجلس لديه تناقضات كبيرة وانتماءات جيوسياسية

مسلسلات رمضان 2023.. محمد رمضان يتصدر البوستر الرسمى لـ«جعفر العمدة»

الرئيس السيسى: المحاور الجديدة بتكلفة عالية وستقلل الكثافة والتلوث

رئيس مجلس النواب العراقي يستقبل نظيره الليبي لتعزيز التعاون المشترك

اشتباك بالتصريحات بين وزير خارجية أوكرانيا ومندوب روسيا في مجلس الأمن

الآلاف يشيعون جنازة الزوجة ضحية الغدر التى قدمها زوجها قربانًا للجن بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى