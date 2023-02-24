الرئيس الأوكراني: سننتصر في الحرب إذا أوفى الغرب بوعوده

قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة: “سننتصر في الحرب إذا أوفى الغرب بوعوده، وسنهزم الجميع”، جاء ذلك في ظل الذكرى الأولى للحرب الروسية - الأوكرانية، متعهدا النصر لبلاده مع احتدام المعارك في الشرق مع عدم ظهور نهاية في الأفق للصراع.

وفي احتفال مهيب في ميدان سانت صوفيا في كييف، وفق صحيفة نيويورك بوست، قام زيلينسكي بتوزيع ميداليات للجنود وعائلات القتلى وحبس الدموع عندما عزفت فرقة عسكرية النشيد الوطني تحت علم أوكرانيا الوطني باللونين الأصفر والأزرق .

وقال في خطابه مع مرور عام على الحرب: "لقد أصبحنا عائلة واحدة، لم يعد هناك غرباء بيننا، الأوكرانيون اليوم جميعهم زملاء، وأضاف زيلينسكي في خطاب مصور بعنوان "عام المناعة" أن الأوكرانيين قدموا المأوى لأوكرانيين، وفتحوا منازلهم وقلوبهم لأولئك الذين أجبروا على الفرار من الحرب.

وبحسب الصحيفة، فقد جلس الرئيس البالغ من العمر 45 عامًا على مكتبه وتذكر الأوكرانيين قبل عام في بيان موجز، بينما تدفقت القوات الروسية على الدولة المجاورة على أمل التخلص منها في غضون ثلاثة أيام.

وتابع: "منذ عام في مثل هذا اليوم، من هذا المكان نفسه حوالي الساعة السابعة صباحًا خاطبتكم ببيان موجز، استمر 67 ثانية فقط : نحن أقوياء نحن جاهزون لأي شيء، سوف نهزم الجميع، هكذا بدأت في 24 فبراير 2022. أطول يوم في حياتنا. أصعب يوم في تاريخنا الحديث. استيقظنا مبكرا ولم ننم منذ ذلك الحين".

ووصف زيلينسكي ذلك اليوم قبل عام بالضبط بأنه "أطول يوم في حياتنا، وأصعب يوم في تاريخنا الحديث، استيقظنا مبكرا ولم نغفو منذ ذلك الحين، حسبما أفادت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها صادر اليوم الجمعة، في الذكرى الأولى من العام على الحرب.