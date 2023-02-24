الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفراخ البرازيلية.. «سلامة الغذاء»: رفض الشحنة إذا وجدنا عينة مخالفة

الفراخ البرازيلية
الفراخ البرازيلية

تقدم كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن تطبيق إجراءات السلامة الصحية على الدواجن المستوردة من الخارج، حفاظًا على صحة المواطنين.

وذكر «السادات»، فى طلب الإحاطة المقدم منه، أنه «مما لا شك فيه أن توجه الحكومة لاستيراد الدواجن من الخارج، يسهم فى توفيرها فى الأسواق بكميات مناسبة، ما يسهم فى خفض أسعارها، وتكون فى متناول الجميع، بعد ما شهدته من ارتفاع جنونى خلال الفترة الماضية».

وأضاف عضو مجلس النواب: «لا بد من فحصها جيدًا قبل الاستيراد وبعد الوصول داخل الدولة، والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة الصحية عليها، فيما يتعلق بحفظ وتخزين اللحوم».

وقال الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن جميع الشحنات الخاصة بالمواد الغذائية المستوردة من خارج مصر والمتداولة فى الأسواق بما فيها الدواجن المجمدة «آمنة تمامًا».

وأضاف «الهوبى»: «جميع الشحنات تخضع لمجموعة من الاختبارات، سواء كانت ظاهرية وحسية، وتتعلق باللون والشكل والرائحة، وفى الوقت نفسه تخضع لمجموعة من التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية من قبل الهيئة، من خلال مجموعة معامل متخصصة فى هذا النوع من التحاليل».

وواصل: «فى حالة رفض أى عينة من العينات التى يتم أخذها للتحليل، وتكون خارج القواعد الفنية الملزمة الصادرة من الهيئة، أو مخالفة للمواصفات القياسية، يتم رفض الشحنة بالكامل».

وأكد أنه «لا يوجد أى مجال لتسرب أى عينة غير مطابقة للقواعد الفنية الملزمة الصادرة من الهيئة أو المواصفات القياسية»، مشيرًا إلى أن هذه المواصفات والقواعد الملزمة لا تسمح بدخول المنتجات أو السلع الغذائية إلى السوق المصرية مستوردة من الخارج، وهى خارج تاريخ الصلاحية.

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وائل لطفي

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