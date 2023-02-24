الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الغرف التجارية»: الفراخ البرازيلية تسهم فى خفض الأسعار.. والاستيراد بسبب رمضان

الفراخ البرازيلية
الفراخ البرازيلية

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن فى غرفة الجيزة التجارية، عن جهود الدولة فى التعامل مع ارتفاع أسعار الدواجن.

وقال «السيد» إنه تم طرح ١٠٠ ألف طن دواجن مجمدة فى الأسواق، مستوردة من البرازيل، وتقل أسعارها عن مثيلاتها فى السوق بنسبة تتجاوز ٣٥٪.

وشدد على أنه «لولا شهر رمضان لم نكن لنستورد، لأنه لا توجد لدينا أزمة فى الدواجن»، مشيرًا إلى أن «أى دولة فى العالم تستورد بنسبة ١٠ أو ١٥٪».

وتوقع أن يسهم طرح الدواجن المستوردة فى استقرار السوق خلال الفترة المقبلة، فى ظل أن الـ١٠٠ ألف طن التى تم استيرادها تكفى شهرًا، وسيضطر بعدها أصحاب النفوس الضعيفة والتجار الجشعين لتخفيض الأسعار.

وتابع: «كما أن هذه الدواجن لن تُباع إلا فى المنافذ الحكومية والتابعة لوزارة الداخلية (أمان) والقوات المسلحة، وسيصبح سعر الدجاجة ٩٠ جنيهًا للمستهلك، خاصة أننا مرتبطون بالأسعار العالمية».

وعاد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالجيزة للحديث عن سبب الاستيراد، قائلًا إن الفجوة الموجودة بين إنتاج واستهلاك الدواجن تُقدر بـ٤٠٪، والدولة ملزمة بتوفيرها، لذا تم الاتجاه إلى الاستيراد.

وأضاف: «الاستيراد أصبح ضروريًا من أجل توفير الدواجن، وهو أمر ليس بجديد على السوق المصرية وموجود بالفعل، لكن كانت الكميات قليلة نسبيًا، وهو ما تغير بالقرار الأخير بزيادة نسبة الدواجن المستوردة، لحل الأزمة وخفض أسعار الفراخ».

وأوضح أن مصر فى ٢٠٠٦ استوردت كميات كبيرة من الدواجن بسبب «إنفلونزا الطيور»، وكذلك فى ٢٠١٠، لكن بعد ذلك تم حل الأزمة، متوقعًا أن يسهم ما يتم حاليًا فى خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

واختتم بقوله: «الدولة تتحرك من أجل توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وستعمل على توفير ٧٢ ألف طن من الدواجن خلال الفترة المقبلة».

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

حزم بأكثر من ربع تريليون جنيه لتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية عن المواطنين

أحمد سعداوى للجان الإخوان عن فيديو العاصمة الإدارية: «كفاية فبركة ومش هتهدوا البلد»

روسيا: تحقيق السلام في أوكرانيا يعني الاعتراف بالأراضي الجديدة

السجن 6 سنوات لـ سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

مجموعة الأهلى.. الهلال السودانى يخطف فوزًا ثمينًا من القطن الكاميرونى فى دورى الأبطال

إطلاق القمر «حورس 1»: سيمكن مصر من رصد الكوارث الطبيعية ومصادر المياه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى