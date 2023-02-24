«الغرف التجارية»: الفراخ البرازيلية تسهم فى خفض الأسعار.. والاستيراد بسبب رمضان

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن فى غرفة الجيزة التجارية، عن جهود الدولة فى التعامل مع ارتفاع أسعار الدواجن.

وقال «السيد» إنه تم طرح ١٠٠ ألف طن دواجن مجمدة فى الأسواق، مستوردة من البرازيل، وتقل أسعارها عن مثيلاتها فى السوق بنسبة تتجاوز ٣٥٪.

وشدد على أنه «لولا شهر رمضان لم نكن لنستورد، لأنه لا توجد لدينا أزمة فى الدواجن»، مشيرًا إلى أن «أى دولة فى العالم تستورد بنسبة ١٠ أو ١٥٪».

وتوقع أن يسهم طرح الدواجن المستوردة فى استقرار السوق خلال الفترة المقبلة، فى ظل أن الـ١٠٠ ألف طن التى تم استيرادها تكفى شهرًا، وسيضطر بعدها أصحاب النفوس الضعيفة والتجار الجشعين لتخفيض الأسعار.

وتابع: «كما أن هذه الدواجن لن تُباع إلا فى المنافذ الحكومية والتابعة لوزارة الداخلية (أمان) والقوات المسلحة، وسيصبح سعر الدجاجة ٩٠ جنيهًا للمستهلك، خاصة أننا مرتبطون بالأسعار العالمية».

وعاد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالجيزة للحديث عن سبب الاستيراد، قائلًا إن الفجوة الموجودة بين إنتاج واستهلاك الدواجن تُقدر بـ٤٠٪، والدولة ملزمة بتوفيرها، لذا تم الاتجاه إلى الاستيراد.

وأضاف: «الاستيراد أصبح ضروريًا من أجل توفير الدواجن، وهو أمر ليس بجديد على السوق المصرية وموجود بالفعل، لكن كانت الكميات قليلة نسبيًا، وهو ما تغير بالقرار الأخير بزيادة نسبة الدواجن المستوردة، لحل الأزمة وخفض أسعار الفراخ».

وأوضح أن مصر فى ٢٠٠٦ استوردت كميات كبيرة من الدواجن بسبب «إنفلونزا الطيور»، وكذلك فى ٢٠١٠، لكن بعد ذلك تم حل الأزمة، متوقعًا أن يسهم ما يتم حاليًا فى خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

واختتم بقوله: «الدولة تتحرك من أجل توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وستعمل على توفير ٧٢ ألف طن من الدواجن خلال الفترة المقبلة».