وزير الخارجية الأمريكى: روسيا سرقت 6000 طفل أوكرانى خلال الحرب

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن روسيا قامت بسرقة 6 آلاف من أطفال أوكرانيا خلال الحرب، مؤكدا أن أوكرانيا صمدت رغم أن قوات روسيا أكبر وأقوى.

وقال وزير خارجية أوكرانيا، في جلسة مجلس الأمن، اليوم الجمعة، إنه يجب دفع روسيا لمغادرة محطة زابوريجيا النووية.

وأضاف وزير الخارجية: وضعنا خطة للسلام هدفها إخراج روسيا من بلادنا، القصف الروسي حرق ملايين الهكتارات من الغابات في بلادنا.

وتابع ردًا على تصريحات ممثل روسيا في مجلس الأمن: "ستمثلون أمام المحكمة الدولية".

مندوب روسيا لدى مجلس الأمن

وقال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، خلال جلسة خاصة، بمناسبة مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية، إنه لا يجب إعطاء امتيازات لأوكرانيا على حساب روسيا.

وأضاف مندوب روسيا أن مشاركة وزير خارجية أوكرانيا في الجلسة سابقة يدل على أن المجلس لديه تناقضات كبيرة وانتماءات جيوسياسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت مركز قيادة اللواء الميكانيكي 72 للقوات الأوكرانية في منطقة دوبروفولي بمنطقة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية أنه في محور كوبيانسك شرق أوكرانيا، تم استهداف القوات الأوكرانية في نوفوسيلوفسكايا بمنطقة لوجانسك وماسيتوفكا في منطقة خاركوف، وتمت تصفية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الروسية أنه في محور دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا، تستمر العمليات الهجومية بنجاح، حيث أسفرت عن إيقاع أكثر من 250 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح وتدمير مركبات ومدرعات قتالية ومدافع هاوتزر من طراز D-20، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء 68 مشاة الأوكراني بالقرب من كاترينوفكا في بدونيتسك.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، عن أنّ مجموعة السبع ستدعو خلال قمة افتراضية، الجمعة، إلى الامتناع عن إرسال أي مساعدات عسكرية إلى روسيا.

وأشار رئيس الوزراء الياباني للصحفيين، قبل ساعات من القمة التي سترأسها اليابان، إلى "دعم عسكري لروسيا من قبل دول أخرى تم الإبلاغ عنه، وقال إن مجموعة السبع تعتزم الدعوة إلى إنهاء هذا الدعم".