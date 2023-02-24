الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يتابع سير العمل بمشروعات محاور وطرق الجيزة

جريدة الدستور

اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، خلال جولة تفقدية، على سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، في إطار خطة تطوير الطرق الشاملة بالقاهرة الكبرى، التي تهدف لمواجهة أزمة التكدس السكاني والاختناق المروري، في ضوء ما كانت الدراسات المرورية العالمية المتخصصة قد أظهرته من توجه متوسط سرعة السيارات والمركبات على الطرق للانخفاض الشديد، بما يترتب على ذلك من أعباء جسيمة على المواطنين، وإعاقة لنمو النشاط الاقتصادي بجميع صوره، ما يُترجم إلى خسائر اقتصادية هائلة، تعمل الدولة على الحد منها وتحويلها إلى دفعة قوية وأساس متماسك للتنمية الشاملة، التي ترفع مستوى معيشة المواطنين وجودة الحياة في مصر.


وتشمل المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة، تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية القائمة، وإنشاء محاور مرورية جديدة، بإجمالي أطوال 177 كم، بما يسهم في تحرير الحركة وضمان السيولة المرورية، وتقليل التلوث البيئي واستهلاك الوقود والانبعاثات الحرارية، وذلك بالنظر إلى احتياجات التنمية السياحية الحالية والمستقبلية في محافظة الجيزة، التي تتميز بالمناطق الأثرية السياحية الفريدة، على مستوى العالم.

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هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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الرئيس السيسى يتابع سير العمل بمشروعات محاور وطرق الجيزة

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