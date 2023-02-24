أنغام تطرح برومو أحدث أعمالها الغنائية «نسينا نعيش» (فيديو)

طرحت النجمة أنغام، منذ قليل، برومو فيديو كليب أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “نسينا نعيش” تمهيدا لطرحه للجمهور.

ومن المقرر أن تطرح أنغام فيديو كليب أغنية “نسينا نعيش” يوم الأحد المقبل عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

أغنية “نسينا نعيش” تعاونت فيها أنغام مع كل من الشاعر الغنائي جمال الخولي، وتعتبر الأغنية أول تعاون لها مع الموسيقار سهم، والتي تقدمها باللهجة المصرية.

أغنية أنغام الجديدة “خليني شوية معاك”

وكانت أنغام طرحت الأيام الماضية أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “خليني معاك شوية” بمناسبة “الفانتين” عيد الحب وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت أنغام في أغنية “خليني معاك شوية” مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن خالد عز، والموزع الموسيقي أمير محروس، وتقول كلمات الأغنية: “من أول ما ابتدينا في الكلام في الكلام من أول لمسة بينا في السلام في السلام أنا قلبي حس يومها أوام، أوام.. إحساس غريب صعب أقوله.. أقوله وكأني عشت الموقف ده زمان حسيت كأني روحي واخدة ع المكان.. كل اللي جوة مني في عيني بان ما أنا عشت ليك عمري بطوله.. حبيتك من كلمة ونظرة عين.. حبيتك قبل ما أقابلك بسنين.. ولقيتك من بدري أنا بستناك.. خليني شوية معاك”.