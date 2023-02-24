الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 10 سائقين أثناء القيادة تحت تأثير المخدرات

تحليل مخدرات
تحليل مخدرات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة لفحص قائدي المركبات على الطرق والتأكد من التزامهم بالقانون. 

وأسفرت جهودها خلال24 ساعة فى مجال فحص السائقين عن فحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

الأسلحة النارية والبيضاء القيادة تحت تاثير المخدرات الطرق السريعة السيطرة الأمنية الخارجين على القانون خارجين على القانون حملة أمنية مكبرة حائزى الأسلحة النارية والبيضاء على مستوى الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتابع سير العمل بمشروعات محاور وطرق الجيزة

بعد زيارة ناجحة لـ الكونغو وكينيا.. وزير الرى يختتم جولته بدول حوض النيل

شعبة المستوردين: استيراد الدواجن البرازيلية سيؤدى لخفض الأسعار بنسبة 40%

وفد «أئمة الأوقاف» فى زيارة للمتحف القومى للحضارة بالفسطاط

البوستر الدعائى الأول للموسم السابع من مسلسل «الكبير أوى»

القبض على 10 سائقين أثناء القيادة تحت تأثير المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل