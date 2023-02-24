القبض على 10 سائقين أثناء القيادة تحت تأثير المخدرات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة لفحص قائدي المركبات على الطرق والتأكد من التزامهم بالقانون.

وأسفرت جهودها خلال24 ساعة فى مجال فحص السائقين عن فحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.