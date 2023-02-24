رسميا.. نيوكاسل يونايتد يجدد تعاقده مع ميجيل ألميرون حتى 2026

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، تجديده تعاقده مع الباراجوياني ميجيل ألميرون، صانع ألعاب الفريق، لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، لينتهي في صيف عام 2026، وحسبما ذكر النادي في بيان رسمي.

ومن جهته، عبر ألميرون، عن سعادته الكبيرة بتجديد تعاقده مع نيوكاسل، حيث قال النجم الباراجواني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد جدًا بتوقيع عقد جديد مع نيوكاسل".

وأضاف: "شعرت بأنني في منزلي في نيوكاسل منذ البداية. شعرت بترحيب كبير وأشعر بأنني جزء من العائلة، لذلك أنا سعيد جدًا للبقاء هنا وسأواصل تقديم كل شيء على أرض الملعب لأشكر شعب نيوكاسل".

وتابع: "الحقيقة هي أنني عملت بجد حقًا منذ أن جئت إلى نيوكاسل لتحسين مستواي ولأكون ما أنا عليه في الوقت الحالي، وأشكر أيضًا الموظفين وزملائي في الفريق، الذين ساعدوني كثيرًا خلال هذه أربع سنوات، أعتقد أن هذه مكافأة على هذا العمل الجاد وأنا سعيد جدًا".

وواصل اللاعب حديثه: "يوم الأحد لدينا مباراة مهمة للغاية وفي حين أن العقد الجديد يجعلني سعيدًا حقًا، فإن أهم شيء هو أننا نحتفل بهذا العقد بانتصار يوم الأحد".

وفي السياق ذاته، أعرب إيدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل، عن سعادته باستمرار ميجيل ألميرون، مع الفريق.

وقال إيدي هاو، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: “ميجيل جزء مهم للغاية من فريقنا داخل وخارج الملعب ويسعدني أن أرى مساهمته معترف بها بهذه الطريقة”.

وأضاف: "أنا سعيد لأننا سنواصل رحلتنا معا".

وكان ألميرون -البالغ من العمر 29 عامًا- قد انضم لنيوكاسل في يناير عام 2019، قادمًا من أطلانطا الأمريكي.

وشارك ألميرون مع نيوكاسل، منذ انضمامه لصفوف الفريق، في 152 مباراة (في كافة المسابقات)، سجل خلالها 24 هدفًا.