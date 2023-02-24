الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ناتشو وإيدير ميليتاو
ناتشو وإيدير ميليتاو

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، في ديربي العاصمة المدريدية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا” موسم 2022-2023.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، فتُقام غدًا السبت، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “ سانتياجو برنابيو” معقل أبطال كأس العالم للأندية.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

أما عن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، فشهدت عودة الفرنسي أوريلين تشواميني، بعد تعافيه من الإصابة، إضافة لتواجد الألماني توني كروس، فيما يغيب النمساوي ديفيد ألابا، الفرنسي فيرلاند ميندي والبرازيلي رودريجو جوس بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريه لونين - لويس لوبيز

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - ألفارو أودريازولا - لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس

خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينيسيو - فينيسيوس جونيور - ماريانو دياز - ألفارو

وكان فريق ريال مدريد قد حقق انتصارًا كاسحًا على ليفربول الإنجليزي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب “أنفيلد رود” في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، فيما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

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