الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مساجين فى فنزويلا يُجبرون على الأكل من القمامة

فنزويلا
فنزويلا

ينام حوالى 400 محتجز في سجن فيستا هيرموسا في سيوداد بوليفار، في جنوب شرق فنزويلا، في العراء ويحصل البعض على الطعام من حاويات القمامة لأنهم لا يستطيعون دفع "ضريبة" يطلبها السجناء الأكثر نفوذا، وفقا لمنظمة المرصد الفنزويلي للسجون غير الحكومية.

وغالبا ما تفلت السجون المكتظة لفنزويلا، وهي دولة تنتشر فيها الجريمة والعصابات القوية، من سيطرة إدارة السجون التي يسيطر عليها مساجين ينتمون لمنظمات إجرامية.

في فيستا هيرموسا، الذي يضم 1790 محتجزا "نُبذ 400 رجل على الأقل من قبل زعيم السجن، الذي يدير المكان وفق قواعده الخاصة التي (على المساجين) احترامها حفاظا على سلامتهم الجسدية"، وفق ما جاء في تقرير نشر على موقع المنظمة.

وأوضحت المنظمة أن السجن يعمل "كأنه مدينة" مع "مساحات ترفيهية مثل صالة ديسكو أو مسبح، ومزرعة فيها حيوانات.. ومطاعم ومستودعات حيث يُباع الطعام".

وتابعت: "لكي تعمل هذه المرافق.. يطلب أسبوعيا زعيم السجن الحصول (عن طريق الابتزاز) على 350 بوليفار أو 20 دولارا نقدا.. إذا أراد السجناء الدفع بتحويل مصرفي أو بواسطة الهاتف، يتضاعف المبلغ".

وبالتالي، "يعاقب" السجناء الذين لا يستطيعون الدفع. وأضافت المنظمة: "يحبسون في غرفة حتى يدفعوا، وإذا لم يفعلوا ذلك، يطردون" ويصبح عليهم "النوم في العراء.. يبقون قرب بوابات السجن، ولا يسمح لهم باستخدام المرافق ولا استقبال زوار فيما يحصل كثير منهم على الطعام من حاويات القمامة".

فيستا هيرموسا سيوداد بوليفار شرق فنزويلا فنزويلا القمامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

مجلة فرنسية: الإخوان فى ضعف تام وتراجع على مستوى الشرق الأوسط

السويد ستسلم أوكرانيا نحو 10 دبابات ليوبارد وأنظمة مضادة للطيران

ضبط 36 متهمًا هاربين من المراقبات داخل أقسام ومراكز الشرطة

ضبط 5 تشكيلات عصابية نفذت 20 حادث سرقة

«عمال مصر» يدين اعتداءات الاحتلال الوحشية تجاه الفلسطينيين

المتحف العراقي يفتح أبوابه مجاناً أمام الزوار في عطلة نهاية الأسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل