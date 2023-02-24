الأنبا باسيليوس يتفقد معهد التربية الدينية بإيبارشية المنيا

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، معهد التربية الدينية بالإيبارشية.

جاء ذلك بحضور إدارة وطلبة المعهد، و أجرى الأنبا حوارًا أبويًا مع أبنائه الطلبة، مؤكدًا لهم أهمية بنيان الخادم من خلال الدراسة بالمعهد، والتواصل الدائم مع المحاضرين.

وعلى صعيد آخر، التقى الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، خدام دون بوسكو بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

أقيم اللقاء بمقر المطرانية بحضور الأب كيرلس مكسيموس، راعي الكاتدرائية، ومسؤول الخدمة. تضمن اللقاء مناقشة الأعمال التي أنجزت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى وضع الرؤية المستقبلية.

وقدم نيافة المطران بعض التوصيات الرعوية، وآليات العمل، لتنظيم أمور الخدمة خلال المرحلة المقبلة، كما تمنى الأنبا باسيليوس لجميع الحاضرين خدمة مثمرة.