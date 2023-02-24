الجمعة 24 فبراير 2023
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رياضة

محمود جابر: نتمسك بأمل التأهل لربع النهائي.. وغياب التوفيق حرمنا من الفوز على نيجيريا

محمود جابر المدير
محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب

شدد محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، على أهمية مباراة الغد أمام منتخب السنغال بدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية للشباب، مشيرًا إلى أن فريقه يتمسك بالأمل في بلوغ الدور ربع النهائي حتي النهاية.

وسيواجه منتخب مصر نظيره منتخب السنغال في السابعة من مساء السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا لعام 2023. 

وقال جابر، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "نعمل على تجهيز اللاعبين نفسيا قبل مباراة الغد وهناك استجابة واضحة منهم".

وتابع: "لا نحتاج إلا الهدوء والتركيز ودعم اللاعبين قبل المباراة المرتقبة.. نتمسك بالأمل حتى النهاية".

وأضاف جابر: "راض عن برنامج إعداد المنتخب للبطولة ولا أتهم أحدا بالتقصير، وغياب التوفيق كان سببًا في ضياع الفوز على نيجيريا".

ومن جهته، أكد كريم الدبيس، مدافع منتخب الشباب، جاهزية فريقه لمواجهة السنغال، مؤكدا أن المنتخب لديه دوافع لتحقيق الفوز على «أسود التيرانجا» في لقاء الغد.

وقال الدبيس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم: "أغلقنا ملف مباراة نيجيريا ونركز على مواجهة السنغال".

وتابع: "اللاعبون تعاهدوا على تحويل الانتقادات إلى دوافع لتحقيق الفوز، سنقاتل حتى النفس الأخير للوصول إلى الدور الثاني". 

وأضاف الدبيس: "نتمنى استمرار الدعم الجماهيري في مباراة الغد أمام السنغال".

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة الأولى للبطولة برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل أمام موزمبيق سلبيًا والخسارة من نيجيريا بهدف دون رد.

وتتصدر السنغال المجموعة برصيد 6 نقاط، لتضمن تأهلها للدور ربع النهائي، يليها نيجيريا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب موزمبيق الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

محمود جابر منتخب مصر للشباب السنغال كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عام كريم الدبيس نيجيريا

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