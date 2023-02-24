الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«اللص التائب».. سرق 112 ألف جنيه لشراء عجلين للفقراء وغسل ذنوبه

ارشيفية
ارشيفية

«روبن هود الدقهلية» أو «اللص التائب».. لقبان أطلقهما رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مسجل خطر سرق مبلغ 112 ألف جنيه من سوبر ماركت، ثم اشترى به عجلين وذبحهما ووزع لحومهما مجانًا على أهل قريته. 

بدأت أحداث الواقعة في مدينة المنزلة، عندما تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنزلة، بورود بلاغ من حافظ محمد فرحات، 34 سنة، صاحب محل سوبر ماركت، باكتشافه سرقة مبلغ 112 ألف جنيه، وأن كاميرات المراقبة بالمحل رصدت السارق أثناء ارتكاب الواقعة.

«عايز أتوب» 

ونجح فريق البحث في الكشف عن هوية المتهم، وتبيّن أنه يُدعى «محمد ك. ش» ويبلغ من العمر 41 عامًا، مسجل سرقات، وبالقبض عليه اعترف بارتكاب الواقعة في محضر الشرطة. 

وخلال اعترافاته فجّر المتهم مفاجأة، حيث قال إنه لص بالفعل ولكنه يرغب في التوبة والتكفير عن ذنوبه، فأقدم على السرقة لآخر مرة واشترى بالمبلغ عجلين وأرزا وبطاطس ووزعها على أهالي قريته مجانًا، مرددًا: «كنت عاوز أغسل ذنوبي، ولما أخرج من السجن هرد الفلوس لصاحبها».

«رجعولى فلوسى»

من جهته، عبّر حافظ محمد فرحات، مالك السوبر ماركت المسروق، عن حزنه لسرقة أمواله التي جمعها خلال الفترة الماضية لشراء بضائع لمحله.

وقال إن «المتهم دخل محلا مجاور لسرقة دجاج، وبالفعل ذبح 10 دجاجات لسرقتها، وبعد أن انتهى لاحظ وجود شباك زجاج صغير يفصل المحلين، ففكر في دخول محلي، وبالفعل تمكن من الدخول، وبدأ يبعثر في المكان، وتصادف أنني كنت قد تركت المبلغ في المحل، فأخذه وترك المكان ولم يأخذ الدجاجات التي ذبحها»، وناشد صاحب المحل كل من أخذ من اللحوم مجانًا أن يرد قيمة ما أخذه لأن هذا المبلغ يتاجر به ويؤثر على عمله وتجارته.

وأضاف أن مباحث المنزلة ضبطت المتهم قبل مرور 48 ساعة من الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة، وأنه اشترى بالمبلغ المسروق عجلين وذبحهما ووزع لحومهما على أهالي قريته مجانًا ومع اللحوم أرز وبطاطس.

وتابع: «قابلت المتهم في النيابة فوجدته يعتقد أنه فعل ثوابًا كبيرًا بما فعله من توزيع لحوم على المحتاجين وقال لي: (أنا باغسل ذنوبي، وفعلت عمل خير، ولما أخرج من السجن هاردلك فلوسك)».

روبن هود الدقهلية اللص التائب مسجل خطر الدقهلية المنزله

رئيس التحرير

وائل لطفي

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