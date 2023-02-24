الجمعة 24 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

للأسبوع الثانى على التوالى.. تراجع أسعار مكونات أجهزة الكمبيوتر عالميًا

أجهزة الكمبيوتر
أجهزة الكمبيوتر

واصلت أسعار مكونات الحاسبات الآلية تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي خلال تعاملات، اليوم الجمعة 24 فبراير 2023، ختام تداولات الأسبوع،  وتراجعت أسعار النيكل والفولاذ ورقائق السيليكون، بعد زيادة حجم المعروض وانخفاض الطلب على المخزون العالمي.

وتواجه مكونات وقطع غيار الحاسبات حجم طلب كبير في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية والنقص الشديد في حجم الرقائق الإلكترونية عالميًا.

- أسعار مكونات الحاسبات والأجهزة الإلكترونية 

 

وترصد "الدستور" أسعار مكونات الحاسبات والأجهزة الإلكترونية الدقيقة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات الطرفية.

 - أسعار رقائق السيليكون

واصلت أسعار معدن رقائق السيليكون النقي تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الجمعة 24 فبراير ختام تداولات الأسبوع  بالأسواق التجارية، بعد أن سجلت نحو 4985 دولارا للطن، مقارنة بنحو 5468 دولارًا، خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض نحو 483 دولارًا.

ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تدخل رقائق السيليكون ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم"، وكانت أسعار رقائق السيليكون قد شهدت تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي، بانخفاض بنحو 1455 دولارات.

 

- أسعار النيكل اليوم

واصلت أسعار معدن النيكل تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي  خلال تعاملات، اليوم الجمعة  24 فبراير 2023، نهاية الأسبوع ، وسجل الطن نحو 24857 دولارا مقارنة بنحو 25943 دولار الأسبوع الماضي بانخفاض قدره 1086 دولار.

وعلى صعيد التعاملات، تراجعت أسعار العقود الفورية للنيكل "المستخدم في صناعة الصلب والإلكترونيات" بنسبة 2.16% إلى 25533 دولارًا للطن، وأرجع الخبراء هذا التراجع إلى زيادة الطلب على النيكل مع قلة حجم المعروض في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

ورغم التراجعات القياسية التي شهدتها أسعار المعادن بسبب اختناقات سلاسل التوريد، توقعت مجموعة "جولدمان ساكس" انخفاض أسعار معادن البطاريات الرئيسية الثلاث الكوبالت والليثيوم والنيكل على مدى العامين المقبلين.

-  أسعار الفولاذ 

واصلت أسعار معدن الفولاذ تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي خلال تعاملات، اليوم الجمعة 24  فبراير، بالأسواق التجارية العالمية وسجلت نحو 1278دولارا للطن، مقارنة بسعره 1315 دولارا الأسبوع الماضي بتراجع قدره 37 دولارا للطن بنسبة 2.4%.

ويدخل الفولاذ ضمن قائمة المعادن المهمة، لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة اللوحة الأم "الماذر بورد"، يُشار إلى أن أسعار الفولاذ شهدت ارتفاعا مقارنة بالشهر الماضي بنحو 425 دولارًا.

- أسعار الليثيوم والكوبالت

وبالنسبة لأسعار الليثيوم، توقعت المجموعة بأن يكون هناك تصحيح حاد ليصل متوسط سعر المعادن أقل من 50 ألف دولار للطن هذا العام، بانخفاض عن مستويات ال 54 ألف دولار وليستمر في المسار الهابط ليصل إلى مستويات 15 ألف دولار في عام 2023.

أما الكوبالت فترى المجموعة أن الأسعار قد تتراجع إلى مستويات 57 ألف دولار للطن في العام المقبل من مستويات الـ78 ألف دولار الحالية، بينما من المرجح أن يرتفع النيكل بنسبة 15% تقريبًا خلال بقية هذا العام إلى 33.8 ألف دولار للطن قبل أن يبدأ مساره الهابط.

ورغم هذه التوقعات المتشائمة لقطاع المعادن، فإن جولدمان ساكس تتوقع ارتفاع الأسعار مرة أخرى بدءا من عام 2024 في إشارة إلى توقعات بأن زيادة الطلب ستتغلب على نمو العرض الحالي بشكل أكثر مستدام.

أسعار مكونات الحاسبات الآلية اسعار مكونات الحاسبات سعار النيكل سعار الليثيوم أسعار الفولاذ أسعار رقائق السيليكون

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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