الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة البيئة: تغيير ثقافة المجتمع لن يتم من خلال الدولة فقط

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تغيير ثقافة المجتمع لن يتم من خلال الدولة فقط، مشيرة إلى أن التغيير يأتي من إيمان كل فرد بالأفكار المبتكرة وعمل مشروعات صديقة للبيئة.

جاء ذلك خلال حضور الوزيرة إطلاق النسخة الأولى من مبادرة "FROM WASTE TO GOOD TASTE" بمشاركة بنك الكساء المصري ومركز كوكوون الثقافي؛ بهدف الحث على تغيير السلوك الاستهلاكي غير الواعي للمواطنين والسلوكيات اليومية التي يقوم بها أفراد المجتمع من خلال الحث على الحد من الموضة السريعة وتغيير العادات الاستهلاكية غير الواعية للمنسوجات، وأيضًا المساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ.

وأبدت وزيرة البيئة سعادتها وترحيبها بالمشاركة في إطلاق تلك المبادرة، مشيرة إلى أن الفكرة بدأت مع مؤتمر المناخ COP27، والذي تم السعي من خلاله لتقديم مصر بصورة مختلفة من خلال تميز المنطقة الخضراء بمشاركة تلك الأفكار بها، بعد أن كانت تتضمن المجتمع المدني والمشروعات الناشئة للشباب فقط.. مؤكدة أن الحلم كان على أن تكون المنطقة الخضراء آنذاك هي صوت الإنسانية، وعملنا على إدماج الفن والأزياء المستدامة بمؤتمر المناخ، مشيدة بمشاركة بنك الكساء المصري في مؤتمر المناخ COP27 والتعريف بعملهم والذي يوفر منتج صديق للبيئة ويحقق الاستدامة البيئية.

وأضافت فؤاد أن تلك المبادرة وغيرها بجانب هدفها وهو الحفاظ على البيئة وخفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية يمكن من خلالها توفير فرص عمل خضراء من تلك المشروعات، مشيرة إلى توفير العديد من مصادر الرزق الإضافية للأسر المصرية من خلال تلك المشروعات، حيث إنها خطوة على الطريق الصحيح.

ونوهت بأن الوزارة بصدد إنشاء منصة لمنتجات إعادة التدوير تضم كل مشروعات الشباب المشاركة بالمبادرة، والعمل على دعم وتشجيع لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، من أجل الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على مواردنا الطبيعية لنا وللأجيال القادمة، لافتة إلى أن صناعات إعادة التدوير تساهم في تقليل الانبعاثات، والتي تساهم في رفع معدلات التلوث البيئي الناشئ عن تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وغازات أخرى؛ مما يتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأوضحت الوزيرة أن صناعات إعادة التدوير المستدامة تأتي في إطار الاستراتيجية العامة للدولة في مجال البيئة، وتتكامل مع استراتيجية وزارة البيئة، والتي تهدف إلى تقليل العبء الواقع على الدولة في التعامل مع المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات وتشجيع صناعات إعادة التدوير وحماية البيئة من التعامل غير الآمن مع مخلفات المنتجات، وتقليل الضغط على المدافن الصحية، بالإضافة إلى اهتمام وزارة البيئة بزيادة الوعي بأهمية إعادة تدوير المنتجات من خلال تنظيم ورش عمل وندوات توعوية لكافة فئات المجتمع بمختلف محافظات الجمهورية.

وقامت الدكتورة ياسمين فؤاد بتفقد معرض لمنتجات الشباب والملابس الناتجة من إعادة التدوير والمجسمات والكاوتش الذي يتم صنع كراسي منه، وكذلك بعض أفكار تدوير الورق، مشيدة بتلك الأفكار المبتكرة والتي تخلق من الموارد المتاحة أشياء يمكن الاستفادة منها بشكل جيد.

من جهتها، وجهت المهندسة منال صالح، الرئيس التنفيذي لبنك الكساء المصري، الشكر لوزيرة البيئة على رعايتها للمبادرة ودعمها للأفكار والمشروعات المبتكرة ودعمها لبنك الكساء المصري للمشاركة في مؤتمر المناخ.. داعية الفنانين التشكيليين والعاملين في مجال إعادة التدوير إلى المشاركة مع البنك في تحويل مخلفات الأقمشة والمنسوجات إلى أشياء مفيدة ومستدامة.

آثار تغير المناخ الحفاظ على البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السلوك الاستهلاكي الكربون المشروعات الناشئة المناخ COP27 المنطقة الخضراء

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