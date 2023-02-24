الفنان التشكيلي كمال خليفة: الإخوان كانوا وراء تراجع حرية التعبير في الفن

عبر الفنان التشكيلي الكبير كمال خليفة عن سعادته بافتتاح المعرض التشكيلي “4 حكايات” بجاليري أوديسي، للفنانات: هبة أمين، هبة فكري، رشا سليمان، ودارين وهبة.

وأوضح “خليفة” لـ “الدستور”: “الحركة التشكيلية في مصر بخير، فلدينا كم وعدد كبير من المعارض التشكيلية، رائعة جدًا على مستوى الكم والكيف، والنشاط التشكيلي في مصر مزدهر ويشهد حركة نشطة”.

ولفت “خليفة” إلى أنه قد يكون كم المعارض التشكيلية في مصر بخير، لكن النوعية والكيف في هذه المعارض أقل مما يجب، بمعني أنه بين كل 10 معارض تقام، لا نجد ضمنها سوي أربعة معارض فقط جيدة، وهناك اجتهاد من الفنانين في إقامة المعارض، استطاع بعض الفنانين أن يقدموا تجارب جديدة ممتازة، بها موضوعات جيدة يخرج منها المشاهد أو الزائر بأفكار وتقنية عالية وكل حاجة، بينما بعض المعارض الأخري تفتقد لهذا.

وحول أسباب اختفاء “الموديل العاري” من الحركة التشكيلية المصرية تابع “خليفة”: “لعدة أسباب أهمها ظهور الجماعات الدينية وعلي رأسها جماعة الإخوان، خاصة مع موجة تحريم الفنون ومنها الفن التشكيلي على وجه الخصوص، وانحسار حرية التعبير لدى الفنانين والتي لم تعد كما كانت في الماضي، حتى أنه الآن صار بعض الفنانين يلبسون الموديل “طرحة” أو حجاب فلم نعد نرى الموديلات كما كانت في لوحات كبار الحركة التشكيلية في مصر، كما كانت وقت محمود سعيد وغيره”.

يشار إلي أن معرض “4 حركات”، يقام في جاليري أوديسا بمصر الجديدة، وتشارك فيه 4 فنانات تشكيليات، وهن: رشا سليمان، هبة أمين، والتي تشارك في المعرض بـ 10 لوحات نصف تجريدية صممتها بالأحبار، والفنانة هبة زمين، والتي تتناول حركة العمل والبناء، والفنانة دارين وهبة والتي تشارك في المعرض بـ 13 لوحة.

هذا ومن المقرر أن يستمر معرض “4 حكايات” بجاليري أوديسي، حتى 4 مارس القادم.