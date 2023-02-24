الجمعة 24 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الغيطى» يتابع مشروعات الطرق والمحاور بالقاهرة الجديدة

جهاز القاهرة الجديدة
جهاز القاهرة الجديدة

تابع المهندس عبدالرءوف حامد الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية الرابطة بمشروع "سكن مصر" الـ27 عمارة، بالتجمع الثالث بالطريق الرابط بين محور السخنة القديم بمحور جمال عبدالناصر. 

كما تابع الغيطي تنفيذ أعمال الطرق والمحاور بالتجمع الأول، حيث يجري تنفيذ وتطوير محور يوسف السباعي وشارع عباس العقاد ومحور شرق مديرية الأمن.

وأكد الغيطي استمرار الحملات لضبط الشارع بالتجمعات الثلاثة.

حملات التجمع الأول

وأوضح رئيس جهاز القاهرة الجديدة أن الحملة بالتجمع الأول أسفرت عن تنفيذ وغلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء لعدد من القطع السكنية المخالفة لشروط الترخيص والتخصيص بممارسة أنشطة إدارية وتجارية. 
ونفذت اليوم حملة لرفع الإشغالات من أمام المحلات بدار مصر القرنفل، وتم التحفظ على الإشغالات بمخازن الجهاز.
 

حملات التجمع الخامس 

وعملت حملة التجمع الخامس على تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء وإزالة الإشغالات من شارع التسعين.
 

حملات التجمع الثالث 
 

ولضبط الشارع بالتجمع الثالث بمحور طلعت حرب، شنت حملة على عربات المشروبات المخالفة والمتسببة في إعاقة الطرق.

الفيطي يتابع مشروعات الطرق حملات ضبط الشارع القاهرة الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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