نقيب التمريض: وزارة الصحة تركز على تقليل الولادات القيصرية وتشجيع الطبيعية

كشفت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن آليات ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض وكيفية الارتقاء بها، مؤكدة أن نقابة التمريض كانت حريصة على تحديث ميثاق مهنة التمريض لكي يتماشى من المواثيق العالمية.

وقالت «محمود» خلال لقائها علي القناة الأولي، إن النقابة استعانت بميثاق أخلاقيات مهنة التمريض والقبالة بدولة الأردن، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية الاسترشادية للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة بجامعة الدول العربية.

- إطلاق أول زمالة مصرية للقبالة منذ أسبوع

كما أكدت نقيب التمريض، أن وزارة الصحة تركز على ملف تغيير الثقافة في مصر، والتقليل من الولادات القيصرية وتشجيع الولادة الطبيعية، وتم إطلاق أول زمالة مصرية للقبالة منذ أسبوع بدعم وزير الصحة والسكان والإقبال عليها كبير جدًا، لافتة إلى أن القبالة اسم مدرج في كل دول العالم عدا مصر، حيث إن القبالة هي الداية أو المولدة المرخصة المؤهلة، مشيرة إلى أن نسبة الولادة القيصري في مصر من أعلى دول العالم، حيث يقدر بـ60% إلى 80%.

وأعلنت نقيب التمريض، عن حرص النقابة على تحديث أدلة العمل الإرشادية لمهنة التمريض لتقديم أفضل الخدمات للمرضى، وذلك بالتزامن مع إطلاق ميثاق المهنة الجديد، الذي شارك فى إعداده ومراجعته مجموعات عمل ضمت الهيئة العامة للرعاية الصحية والتعليم الفني ومديريات التمريض بالمحافظات وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وكان قد انطلق، أمس، مؤتمر إطلاق ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض الجديد والذي تنظمه نقابة التمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة والاعتماد الصحية.