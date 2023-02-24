الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حقوق إنسان النواب» تناقش ملف دور مراكز وبرامج التأهيل النفسى للمرأة المعنفة

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، ملف دور مراكز وبرامج التأهيل النفسي للمرأة المعنفة.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع، ممثلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، على أن تواصل اللجنة خلال الاجتماعات المقبلة استضافة كل الجهات والوزارات المعنية بالقضية وفي مقدمتها وزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية. 

كما تناقش لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب حسام عوض الله، 6 طلبات إحاطة موجهة لوزيري الكهرباء والبترول خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل.

 وتناقش اللجنة يوم الإثنين المقبل، موضوعی طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحوفي بشأن سوء حالة شبكات الكهرباء بمدينة دمنهور- محافظة البحيرة، والمشاكل المترتبة على عدم وجود صيانة لهذه الشبكات، والنائب عبد الباسط الشرقاوي بشأن التأخر في تغيير مسار الخطوط الهوائية داخل قرية منشأة غربال- مركز دمنهور- محافظة البحيرة.

 كما تناقش موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النواب خالد بدوى بشأن كثرة حوادث الماس الكهربائي والانقطاع المتكرر للكهرباء بسبب نقص وتهالك محولات الكهرباء بعدد من قرى وعزب مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وطلب إحاطة مقدم من النائبة سهام بشاى بشأن سرعة الانتهاء من توسعات محطة محولات قشيشة الجديدة بمركز الواسطى- محافظة بنى سويف على أرض مجاورة للمحطة ملك مصلحة الميكانيكا والكهرباء "بوزارة الموارد المائية والرى"،وذلك للنفع العام، مع تخصيص أو نقل الإشراف الإداري عليها لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

الأمانة العامة للصحة النفسية التاهيل النفسي التضامن الاجتماعي المجلس القومي للمرأة النائب طارق رضوان حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان لجنة حقوق الانسان لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب

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