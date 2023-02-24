الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تكشف عن خريطة زراعة المحاصيل الاستراتيجية التعاقدية في المحافظات

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

- زراعة 6 ملايين فدان بالذرة الشامية.. و150 ألف فدان بفول الصويا وأكثر من 200 ألف فدان بعباد الشمس


قال الدكتور على عبد المحسن مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، يتم تنفيذها في جميع محافظات الوجه القبلي والبحري لمحاصيل الذرة الشامية، والبيضاء، وفول الصويا، وعباد الشمس في الأراضي القديمة بالوجهين البحري والقبلي  بالإضافة إلى المشروعات القومية في مشروع المليون ونصف فدان بتوشكي الخير ومستقبل مصر .

وقال عبدالمحسن في تصريحات للدستور " انه مستهدف التوسع في الزراعة بهذه الأماكن اعتبارا من شهر مايو المقبل ومستهدف زراعة 3 ملايين فدان بالذرة البيضاء والرفيعة، ومستهدف زراعة 150 ألف فدان بفول الصويا وأكثر من 200 ألف فدان بمحصول عباد الشمس والمحاصيل الزيتية، ومحصول القمح المنزرع منه حاليا مساحة تتخطى 3 ملايين و600 ألف فدان.

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، أن مناطق زراعة المحاصيل الاستراتيجية التعاقدية سيتم زراعتها في في نحو 27 محافظة في الوجه القبلي والبحري وجود هذه المحاصيل في محافظات المنيا وأسيوط وبني سويف وسوهاج بمحافظات الوجه القبلي، مشيرا إلى أن الذرة الصفراء تجود في محافظات الوجه القبلي ومنطقة النوبارية ويفضل زراعتها في الوجه القبلي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، كما يتم زراعتها متأخرة في النوبارية بعد محصول القمح والبنجر والبطاطس .

وقالت مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة في تصريحات "الدستور"، أن وزارة الزراعة تحاول أن تصل إلى المستهدف لتقترب من الاكتفاء الذاتي ونحاول أن نصل إلى 250 فدان فول  صويا وأن تتخطى مساحات الذرة 3 مليون فدان بدلا من 2.5 مليون فدان في الوقت الحالي وأن تكون الأسعار مجزية للمزارعين.

وأشارت الدكتورة هدى رجب، إلى أن الزراعة التعاقدية مقرر تطبيقها على جميع الإنتاج الزراعي نباتي وحيواني ، ونظرا للظروف الحالية واحتياج مصر للمحاصيل الاستراتيجية ذات العائد فتم التركيز عليها حاليا نتيجة الاحتياج إليها على أن يكون هناك عائد للمزارع، وقد وضعت الحكومة سعرا استرشاديا بينما سيأخذ بسعر السوق وكذلك مصانع الدواجن ومزارع للأعلاف وكل المعنية بانتاج الأعلاف.

وأوضح أن الوزارة والمحافظات والمشروعات القومية في شرق العوينات والحزام الأخضر،  والوادي الجديد قدمت تسهيلات للمستثمرين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية في أكثر من 3 مليون فدان . 

-الزراعة تكشف خريطة زراعة المحاصيل الاستراتيجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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