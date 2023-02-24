الجمعة 24 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عامل ينتحل صفة ضابط شرطة فى المقطم

المتهم
المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين– مقيم بدائرة القسم بقيام أحد الأشخاص بالتواصل معه عبر حساب شخصى على موقع "فيسبوك" "يضع صورة شخصية يرتدي خلالها زي ضابط شرطة"، وطلب منه مساعدته فى جمع تبرعات لتدبير مبلغ مالى لعلاج حالة مرضية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مستخدم الحساب المشار إليه، وتبين أنه (عامل– مقيم بمحافظة سوهاج).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال الصفة" وأقـــر بقيامه بتعديل الصورة الشخصية من خلال برامج تعديل الصور. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أسلوب انتحال الصفة الأجهزة الأمنية أحد المواطنين اجراء التحريات بأسلوب إنتحال الصفة النصب علي المواطنين زى ضابط شرطة

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وائل لطفي

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