انطلاق منافسات اليوم الثانى من كأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية

انطلقت صباح، اليوم الجمعة، منافسات ثاني أيام بطولة كأس العالم لسلاح الشيش فردي وفرق للرجال والسيدات، والتي تستمر فعالياتها حتى 26 فبراير الجاري بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقام اليوم منافسات فردي سيدات التي بدأت صباحًا بدور المجموعات وحتى الأدوار الإقصائية التمهيدية وتحديدا دور الـ64 التمهيدي.

وتضم قائمة بطلات مصر التي ستشارك 19 لاعبة هن ملك حمزة، علياء رضوان، عائشة عبدالحميد، هانيا المنشاوي، ياسمين الجمال، هاجر رزق، لوجين خالد، جيانا بالي، هنا فؤاد، سلمي هاني، سارة الملاح، جنى محمود، انجي خالد ، نورا منير، جنى الملاح، سارة مرسي، جنى ايهاب، نهي هاني، ويارا الشرقاوي.

وأسفرت القرعة عن وقوع البطلة المصرية ملك حمزة في المجموعة الأول رفقة بطلات التشيك وبولندا والنمسا وسنغافورة والبرازيل واليابان، فيما أوقعت القرعة علياء رضوان في المجموعة الثانية رفقة بطلات الدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية والأردن أوكرانيا وتونس كوريا الجنوبية.

وتشارك عائشة عبدالحميد في المجموعة الثالثة مع بطلات الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والنمسا والصين والمجر وألمانيا، على أن تلعب هانيا المنشاوي في المجموعة الرابعة مع بطلات أوكرانيا وكندا وهونج كونج وبورتريكو واليابان والسويد.

أما ياسمين الجمال فتشارك في المجموعة الخامسة مع بطلات الفلبين ورومانيا وإيطاليا وأستراليا واليابان، فيما تلعب هاجر رزق مع بطلات الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والإمارات وسنغافورة وتشيلي وبريطانيا بالمجموعة السادسة.

وتلعب لوجين خالد في منافسات المجموعة السابعة ضد بطلات النمسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية ورومانيا وإيطاليا وسنغافورة، بينما تلعب جيانا بالي في المجموعة الثامنة مع بطلات اليابان والإمارات وتشيلي والبرازيل والهند والولايات المتحدة الأمريكية.

وتخوض هنا فؤاد مباريات المجموعة التاسعة مع بطلات إيطاليا وكوريا الجنوبية وتشيلي والولايات المتحدة الأمريكية والمجر والإمارات، فيما ستلعب سلمى هاني في المجموعة العاشرة من بطلات بريطانيا وسنغافورة والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية والمجر وإسبانيا.

أما سارة الملاح فستخوض منافسات المجموعة الحادية عشرة مع بطلات كندا واليابان والنمسا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، فيما ستشارك جنى محمود مع بطلات فرنسا والمجر وألمانيا وبولندا وهونج كونج واليابان بالمجموعة الثانية عشرة.

وتخوض إنجي عبده منافسات المجموعة الثالثة عشرة مع بطلات بريطانيا والصين وفرنسا وبولندا وكندا وكوريا الجنوبية فيما تلعب نورا محمد مع بطلات فرنسا وبريطانيا والإمارات وكوريا الجنوبية وسنغافورة وهونج كونج.

وتشارك جنى الملاح غدا مع بطلات بريطانيا وأوكرانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية والسويد وإسبانيا في المجموعة الخامسة عشرة، فيما تخوض سارة مرسي منافسات المجموعة السادسة عشر مع بطلات اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين والبرازيل وكندا.

وأوقعت القرعة جنى إيهاب في المجموعة السابعة عشرة مع بطلات رومانيا وفرنسا والصين وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا، أما نهى هاني فستلعب بالمجموعة العشرين مع بطلات الصين وإسبانيا وألمانيا وكندا وبولندا.

وأخيرًا، ستخوض يارا الشرقاوي منافسات المجموعة الحادية والعشرين رفقة بطلات الولايات المتحدة وهونج كونج والمكسيك وتركيا واليابان.

وتستأنف باقي الفعاليات في بطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال وسيدات يومي السبت والأحد المقبل.