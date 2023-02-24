الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«إكسترا نيوز»: انطلاق أعمال المبادرة الرئاسية لعلاج طلاب المدارس بالوادى الجديد

طلاب المدارس
طلاب المدارس

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، لقطات ترصد انطلاق أعمال المبادرة الرئاسية لعلاج طلاب المدارس في المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.

وقال أحد المسئولين بالمبادرة، إن المبادرات الرئاسية التي تنفذ في المحافظة مثل باقي المحافظات، حيث إنها شاملة الجمهورية كلها، ولدينا مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية منها الإنيميا والتقزم والسمنة، والكشف المبكر عن فيروس سي لمرحلة الصف الأول الإعدادي.

وأضاف: "نحن حاليًا بصدد مبادرة الإنيميا، حيث يتم عمل مسح للمرحلة الابتدائية حتى الصف السادس الابتدائي بجميع المدارس، ونقدم للحالات الإيجابية العلاج بالمجان، أو الكشف عليهم من خلال لجان متخصصة إذا كانت الحالة تحتاج لذلك".

إنطلاق أعمال المبادرة الرئاسية أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة علاج طلاب المدارس المحافظات الحدودية الوادي الجديد

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