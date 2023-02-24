نزوح وهدم منازل.. مشاهد مأساوية خلفتها الحرب الأوكرانية في عام واحد

تمر اليوم الذكرى الأولى لبدء الحرب الروسية عللا أوكرانيا، والتي خلفت ألاف الضحايا بين الجانبين، فضلاً عن تداعيتها على اقتصاديات العالم سواء ارتفاع أعداد النازحين والمهاجرين أو نقص إمدادات الغذاء والطاقة عقب العقوبات التي فرضتها دول الغرب على روسيا.

وفي هذا الصدد، عرضت شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقريراً بعنوان: "نزوح وهدم منازل.. مشاهد مأساوية خلفتها الحرب الأوكرانية"، وذكر التقرير"أن ألة الحرب دائماً ما تخلف مشاهد مأساوية ما بين قتل وتهجير ولجوءاً وهدم منازل وغيرها، والحرب الروسية الأوكرانية، خلفت الألاف من هذه المشاهد طيلة عام".

ثلث سكان أوكرانيا يهاجرون عقب الحرب

وقال: "لم تتوقف يوما موجات النزوح واللجوء الأوكرانية منذ بدء الحرب قبل عام، حيث شملت بحسب أخر ارقام للمنظمة الدولية للهجرة نحو 16 مليون نسمة أي ما يعادل ثلث سكان البلاد الذي كان يقدر بنحو 42 مليون قبل الحرب".

وعن اللاجئين، قال التقرير: "حتلا نهابة نوفمبر الماضي لجأ 8 مليون 364 ألف أوكراني إلى دول أخري 90% منهم نساء وأطفال ومن بين اللاجئين نحو 7.5 مليون طفل وذلك يمثل أكبر من نصف عدد الأطفال في أوكرانيا قب الحرب، وعن النازحين داخليا فقدروا بنحو 8 مليون، لكن الرقم قد يبلغ 12 مليون وفق السلطات المحلية بحكم أن كثيرين لا يسجلون انفسهم نازيحن في منااطق الإقامة الجديدة".

وكشف التقرير أن الملاجئ ومحطات القطارات، كانت هي الملاذ الأول للأوكرانين الهاربين من الغارات علي كييف ومدن الأخري عند كل صفارة تدوي إذان بمعاناة جديدة، حتى حملت جدار هذه المحطات العديد من القصص المأساوية الشاهدة على الحرب.

نقص الغذاء وتوقف سلاسل التوريد

وقال التقرير: "أزمة أخرى تسببت فيها الحرب الروسية-الأوكرانية، وهي نقص الغذاء وتوقف سلاسل التوريد، فالضرر الذي لحق بأسواق الغذاء العالمي كان وفورياً مع نقص توريدات القمح والشعير والمود الغذائية التي تنتجها أوكرانيا، حيث حاصرت روسيا جميع موانئ أوكرانيا المطلة علي البحر الاسود وهي الطريقة الرئيسة لتصدير أوكرانيا الغذاء الي العالم".

وذكر التقرير: "أن العقوبات المفروضة على روسيا التي تعد مصدر رسمي لزيت عباد الشمس والقمح والشعير ومنتجات الأسمدة، أثرت كذلك علي إمدات الاسواق، كذلك ارتفاع أسعار الطاقة أدي إلى ارتفاع تكلفة الغذاء، فمنذ بدء الحرب قفزت أسعار القمح بنحو 30% وزيت عباد الشمس ارتفع بنحو 50% كما ارتفعت التكلفة العالمية للاسمدة بنسبة 230% ما أدى إلى ارتفارع أسعار المواد الغذائية في العالم".

واختتم التقرير: “كل هذه الأسباب أدت إلى ندرة المواد الغذائية ليس فقط في أوروبا، إنما في الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً، حتى باتت مشاهد طوابير المواطنين في المتاجر الكبرى معتادة في ظل أزمة اقتصادية عالمية سببتها الحرب الروسية الأوكرانية”.