إصابة مواطن بحروق إثر خلافات مع عدد من الأشخاص في الشرقية

أصيب مواطن بحروق متعددة من الدرجة الثانية بنسبة 90% بأنحاء الجسد إثر تعدي من آخرين بنطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

البداية تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة بوصول أحمد س، مصابا بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 90%، وتم تقديم الإسعافات الأولية له، وجاري تحويله إلى مركز ههيا للحروق.

وتبين من التحريات قيام آخرين بإشعال النيران به إثر خلافات، تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الصالحية الجديدة، وإحالته للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.