الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

رياضة

«يويفا» يجري اليوم قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي.. وصدام محتمل بين أرسنال و«يونايتد»

الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي

يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في الواحدة من ظهر اليوم الجمعة، قرعة دور الـ 16 لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» (موسم 2022-2023).

وكان 16 ناديًا، قد تأهلا إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، حيث تقرر تقسيم الأندية المتأهلة إلى مستويين، المستوى الأول يضم الأندية المتأهلة كمتصدرين لمجموعاتهم، وهم يونيون سان خيلويزي البلجيكي، أرسنال الإنجليزي، فرايبورج الألماني، فيرينتسفاروشي المجري، فينورد روتردام الهولندي، ريال بيتيس الإسباني، ريال سوسيداد الإسباني، فناربخشة التركي.

بينما المستوى الثاني، الأندية التي حلت في وصافة مجموعاتها أو التي تأهلت لـ«يوروبا ليج» عبر دوري الأبطال، وهي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بايرن ليفركوزين الألماني، يونيون برلين الألماني، يوفنتوس الإيطالي، روما الإيطالي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، إشبيلية الإسباني، شاختار دونيتسك الأوكراني.

وقد تشهد القرعة صدامًا إنجليزيًا محتملًا بين أرسنال ومانشستر يونايتد، في الدور ثمن النهائي للبطولة. 

ومن المحتمل أيضًا أن تشهد القرعة، بين مواجهة إسبانية بين ريال بيتيس وإشبيلية في ديربي أندلسي ناري.

ومن المقرر أن تجرى مباريات ذهاب دور الـ 16 للدوري الأوروبي، يوم التاسع من مارس المقبل، على أن تقام مباريات الإياب، يوم 16 من الشهر ذاته.

أبرز نتائج ملحق اليوروبا ليج

تأهل مانشستر يونايتد، إلى دور الـ16، عقب تغلبه إيابًا على ضيفه برشلونة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب أولد ترافورد، بعد أن تعادل الفريقان ذهابًا في كامب نو، بهدفين لمثلهما.

وتأهل يوفنتوس، إلى الدور ذاته، عقب تغلبه إيابًا على مضيفه نانت الفرنسي، بالفوز عليه بثلاثية نظيفة، بعد أن التعادل ذهابًا في تورينو، بهدف لكل منهما.

وبلغ إشبيلية الإسباني، ثمن النهائي، رغم الخسارة بهدفين نظيفين، أمام مضيفه إيندوهوفن الهولندي، بعد أن حقق الفريق الأندلسي، بثلاثية دون رد.

وتأهل بايرن ليفركوزين الألماني، إلى ثمن النهائي، بفوزه على مضيفه موناكو الفرنسي، بنتيجة 5-3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي  بفوز ليفركوزين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، معادلًا نتيجة لقاء الذهاب، الذي انتهى بالنتيجة ذاتها.

الاتحاد الأوروبى لكرة القدم الدوري الاوروبي يوروبا ليج ارسنال مانشستر يونايتد يوفنتوس روما

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