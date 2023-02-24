الجمعة 24 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطن سقط من القطار في كفر صقر

القطار
القطار

لقي مواطن مصرعه بسبب  تعرضه لحادث سقوط من القطار بنطاق محطة أبو الشقوق التابعة لمركز كفر صقر في محافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر صقر المركزي تحت تصرف النيابة العامة. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى كفر صقر المركزي  بوصول محمد أ، 20 عاما مقيم نطاق كفر صقر جثة هامدة وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة تبين أن الوفاة حدثت إثر تعرضه لجروح متعددة بأنحاء الجسد.

وأفادت تحريات مباحثة كفر صقر، سقوطه من القطار بمحطة أبو الشقوق نطاق المركز، تم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى وتم تحرير العامة التي صرحت بالدفن وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بتسليم الجثمان لذويه عقب تقنين الإجراءات عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية. 

وأمرت بتسليم الجثمان لذويه عقب تقنين الإجراءات عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

مواطن كفر صقر محافظة الشرقية ثلاجة حفظ الموتى النيابة العامة الأجهزة الأمنية

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وائل لطفي

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